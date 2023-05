UeD, petali a centro studio: proprio loro hanno lasciato il programma

Proprio pochi minuti fa è stata lanciata una bellissima notizia per i telespettatori di Uomini e Donne, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Due protagonisti indiscussi del programma di Maria De Filippi hanno lasciato lo studio insieme per vivere la loro storia d’amore fuori dalla trasmissione: scopriamo di chi si tratta.

Proprio poco fa, è stata lanciata un’anticipazione che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. È stato Lorenzopugnaloni.it e la famosa pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver a rivelare cosa è accaduto nella puntata registrata l’8 maggio. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, ma proprio loro due sono usciti dal programma: scopriamo di più.

Anticipazioni di Uomini e Donne

Il programma di Maria De Filippi fa emozionare ogni volta milioni di persone, soprattutto quando nascono dei sentimenti profondi e sinceri all’interno della trasmissione. In questo caso, stando alle ultime indiscrezioni due protagonisti di Uomini e Donne sono usciti insieme dal programma.

Sapete di che stiamo parlando? Si tratta del tronista più chiacchierato e amato di tutti i tempi, ovvero, di Luca Daffrè. Il giovane è arrivato alla fine del suo percorso e ha fatto finalmente la sua scelta tra ben 3 corteggiatrici: Camilla, Alice e Alessandra. Ma sapete chi ha scelto? Non ci crederete mai: scopriamo tutti i dettagli.

La scelta di Luca Daffrè a Uomini e Donne

L’8 maggio è stata registrata la scelta del tronista Luca Daffrè e non è stata una di quelle solite scelte del programma. Il giovane, infatti, dopo essersi seduto sulla famosa sedia rossa, ha deciso di chiamare Alessandra comunicandole di essere la ragazza con cui vuole uscire dal programma.

Un momento veramente emozionate e romantico. La ventottenne ha detto sì e i due si sono baciati sotto una pioggia di petali rossi. Alessandra è sempre stata la preferita dal pubblico, malgrado non sia mai stata a suo agio davanti alle telecamere ha sempre dimostrato di essere una persona vera e di carattere.

Durante la scelta, il tronista non ha potuto non sottolineare le qualità della giovane, infatti, l’ha definita una ragazza bella, timida, pura e semplice. In particolare, ha riferito:

“Quello che mi ha colpito di lei è la semplicità, la purezza e la bellezza. Anche molto timida, ma questo non vuol dire che non abbia carattere”

Successivamente, Luca si è recato nel camerino di Camille e Alice e ha rivelato a loro che non sono state scelte, spiegando il motivo di questa sua decisione. Purtroppo dobbiamo aspettare ancora un po’ per vedere questa puntata in onda su Canale 5, intanto, pure la tronista Nicole registrerà la sua scelta a breve. Non ci rimane che attendere altri aggiornamenti sulla nuova storia d’amore tra Luca e Alessandra.