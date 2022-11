UeD, negli anni 90 era per i problemi di coppia: cosa andava in onda | VIDEO

Avete mai visto Uomini e Donne negli anni ’90? Forse non lo sapete ma il programma era completamente diverso.

Un format che in pochissimi conoscono, perché Uomini e Donne una volta non era fatto di persone che cercavano l’anima gemella ma di coppie che discutevano del loro rapporto. Maria De Filippi dagli anni ’90 in poi ha deciso di rivoluzionare completamente la televisione italiana, facendo in modo che i veri protagonisti fossero persone vere quelle che arrivavano da casa per discutere, parlare e avere una seconda possibilità. Avete mai visto una puntata di questo tipo? Vi rinfreschiamo subito la memoria.

Uomini e Donne: tronisti e over

È sicuramente uno dei programmi televisivi più seguiti e non c’è giorno in cui non si registri uno share altissimo. La formula studiata da Maria De Filippi è sicuramente innovativa, tanto da portare il pubblico ad affezionarsi a tutti i protagonisti.

Siamo quindi abituati a vedere giovani volti in cerca dell’amore della propria vita, oppure gli over che si danno battaglia per conquistarsi a vicenda e avere una seconda chance nella vita. Maria De Filippi negli anni ha voluto rivoluzionare completamente il modo di cercare un partner, trovando sempre il favore del pubblico.

Moltissime coppie di giovani e meno giovani hanno trovato nel tempo l’anima gemella, oggi sono ancora felicemente sposati e hanno degli splendidi bambini. Non tutti si ricordano gli inizi di questo programma, nel momento in cui Maria ha deciso di mettere le coppie sposate a confronto e risolvere in qualche modo i vari problemi di coppia.

Uomini e Donne anni’90: coppie in crisi in cerca di aiuto

Il format di Maria De Filippi è nato su Canale 5 il 16 settembre 1996, dopo che la regina di Mediaset ha studiato una formula che avrebbe rivoluzionato completamente il modo di vedere la televisione e cercare l’anima gemella.

Questo contenuto nasce come talk show e in ogni puntata sono sempre stati affrontati dei problemi di coppia. Coniugi si sedevano dove oggi si trovano i tronisti per parlare di tutto dai tradimenti, al rapporto con i figli sino a quelle problematiche che si presentano dopo anni di matrimonio. Il pubblico in studio interveniva per fare domande, dare opinioni o semplicemente capire come aiutare la coppia con Maria che ha sempre fatto da moderatrice mettendo in prima linea le persone ospiti e mai se stessa.

C’è stata anche una interessante versione di Speciale Uomini e Donne nel 2001 dove Maria De Filippi invitava personaggi famosi, per commentare le storie. Tutto cambia poi dopo questa novità iniziando a mettere sul trono persone alla ricerca del proprio amore e anima gemella.

Il programma è sempre stato registrato e ha sempre avuto un riscontro super positivo da parte del pubblico a casa. Oggi più che mai è anche un trampolino di lancio per tutti coloro che vogliono anche farsi notare nel mondo dello spettacolo.