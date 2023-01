UeD, malore in studio al trono over: interviene Maria De Filippi

UeD, malore in studio al trono over. La conduttrice, Maria De Filippi, costretta ad intervenire: chi si è sentito poco bene?



Arriva un altro colpo di scena che fa rizzare tutti dalle sedie, conduttrice compresa. Malore per un volto noto del trono over. Ecco chi ha fatto spaventare tutti.

Malore a UeD

Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza i colpi di scena e i telespettatori di Canale 5 lo sanno benissimo. Tutte le puntate in onda sulla rete del Biscione, nella fascia pomeridiana, sono in grado di sorprendere quotidianamente l’affezionatissimo pubblico di Queen Mary.

Pochi giorni di sospensione per il ponte dell’Immacolata hanno fatto andare in tilt i social e il pubblico mariano che non vedeva l’ora di rivedere ed essere aggiornato sulle avventure sentimentali dei protagonisti del salotto amoroso, soprattutto di quelli del trono over.

Tra qualche giorno inizierà la pausa natalizia per cui la trasmissione mariana fino a nuovo anno non andrà in onda, un grande trauma questo per il pubblico che non può fare a meno della sua conduttrice preferita e del suo programma stellare.

Il trono over, in particolare mancherà a tutti. A proposito del trono over, sapete che cosa è accaduto? Un volto molto noto della trasmissione si è sentito male, la conduttrice Maria De Filippi spaventata, è stata costretta ad intervenire. Vediamo chi si è sentito poco bene e che cosa è accaduto nei dettagli.

Chi è il volto del trono over che ha fatto spaventare tutti

Preoccupazione per un volto noto del trono over che ha fatto spaventare tutti: lei si sente poco bene e si accascia a terra. Stiamo parlando di Pinuccia. La bella signora di Vigevano è svenuta dinanzi a tutti facendo preoccupare sia la redazione che conduttrice, opinionisti e pubblico.

Ma che cosa è successo alla bella dama del parterre femminile del trono over? In realtà, secondo quanto si apprende da alcune talpine, Pinuccia Della Giovanna avrebbe finto di stare male per attirare l’attenzione su di sé e suscitare compassione, soprattutto da parte della conduttrice, Maria De Filippi, che nelle ultime puntate si è mostrata particolarmente adirata nei confronti della bella signora.

Per quale ragione? Perché Pinuccia non lascia in pace il signor Alessandro che non sa più in quale modo dirle che non vuole avere una relazione sentimentale con lei. La dama di Vigevano, insistente e oppressiva, ha fatto perdere la pazienza non solo a Tina e a Gianni ma pure a Maria De Filippi che in diverse occasioni è esplosa inveendo contro bionda signora che si è beccata una bella strigliata pubblica.

Ebbene, sembra proprio che dopo l’ultimo scontro avvenuto con la sua acerrima nemica, Tina Cipollari, Pinuccia, sentitasi attaccata su tutti i fronti, avrebbe finto di stare male e si sarebbe addirittura accasciata a terra. Maria De Filippi, resasi conto però di questo escamotage, ancora più furiosa avrebbe chiesto, pare, alla dama di non tornare in trasmissione.

In effetti, dalle anticipazioni che girano sul web, sembra infatti che Pinuccia nelle prossime puntate non ci sarà. La dama di Vigevano si sarà offesa e perciò avrà deciso di non tornare di sua spunto in trasmissione, oppure sarà stata Maria De Filippi a decidere per lei?

Sono ormai diverse settimane che è guerra aperta tra Pinuccia, la redazione, la conduttrice e gli opinionisti. La signora di Vigevano, innamorata del cavaliere Alessandro, non accetta che quest’ultimo voglia semplicemente avere con lei un semplice rapporto di amicizia.

Il suo essere così aggressiva e polemica ha suscitato l’ira addirittura di Maria De Filippi che con i suoi cari vecchietti cerca di mantenere sempre un buon rapporto. Ma la petulante Pinuccia ha fatto perdere la pazienza anche Queen Mary che di solito non si arrabbia mai.