UeD, inatteso colpo di scena: Riccardo fuori dal programma con lei | FOTO

By

Riccardo Guarnieri fuori dal programma insieme a lei e le foto non sembrano lasciare dubbi o interpretazioni.



Il cavaliere tarantino beccato insieme alla bella dama. Le foto lo incastrano così, affiatato con lei. Fuori dal programma dei sentimenti di Canale 5, Riccardo stupisce tutti.

Riccardo Guarnieri sorprende tutti

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata da pochi mesi ma sta riservando già delle sorprese, come i telespettatori si aspettavano. Ida Platano, Riccardo Guarnieri e gli altri protagonisti del dating show, dame e cavalieri del programma, stanno dando filo da torcere alla conduttrice, agli opinionisti e stanno tenendo sulle spine gli spettatori con le loro conoscenze turbolente.

Gemma Galgani ormai è stata messa in panchina. Ida a Riccardo, Alessandro e Roberta, sono i nuovi protagonisti di questa stagione. Arriva un colpo di scena direttamente dal salotto dei sentimenti di Canale 5 che lascia tutti interdetti.

Ad essere protagonista di un’indiscrezione proprio il cavaliere tarantino che in queste settimane tanto sta facendo parlare di sé. Lui, che è diventato famoso per la sua relazione tormentata con la parrucchiera bresciana, si ritrova ora al centro del tornado mediatico.

Beccato con lei fuori dal programma. Le foto lo incastrano così. Le immagini che fanno il giro dei social non lasciano più dubbi: loro sono ormai una coppia?

Il cavaliere tarantino beccato con lei fuori da UeD

Riccardo Guarnieri volta pagina dopo Ida Platano? Beccato fuori dal programma ma non insieme alla storica ex ma con un’altra dama del programma: stiamo parlando di Gloria. La bella mora ha attirato l’attenzione del tarantino fin dal suo ingresso nel salotto dei sentimenti di Canale 5.

Tuttavia, fino a qualche settimana fa, il cuore e la testa di Riccardo erano occupati da un’unica persona, Ida Platano. La dama bresciana però, come ha dichiarato spesse volte, non ha intenzione alcuna di riprovarci con Riccardo.

Ora sta frequentando Alessandro Vicinanza e con lui, tra alti e bassi, sembra che ha voglia di darsi una nuova chance. Riccardo si sarà messo forse l’anima in pace? Qualche settimana fa, in verità, è stato beccato all’aeroporto di Brescia forse proprio per raggiungere Ida.

Avrà ricevuto un palo? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Nel frattempo, il cavaliere tarantino è stato beccato in atteggiamenti affettuosi con Gloria fuori dagli studi Mediaset.

A lanciare l’indiscrezione è il portale Isa e Chia che pubblica anche delle fotografie. Arriva il messaggio poi di una talpina che fa delle rivelazioni importanti. La persona in questione dichiara che Riccardo e Gloria sono entrati insieme in un bar per fare colazione.

Lui la abbracciava e le ha dato anche un tenero bacio sul viso. Poi hanno lasciato insieme la struttura per passeggiare sulla Tuscolana. I due, da quanto si legge sul portale di Isa e Chia, parevano complici e sorridenti: che sia nata una nuova coppia?

Lo scoop è stato ripreso anche dalla gossippara Deianira Marzano. Anche sul suo profilo Instagram vediamo una foto nella quale i protagonisti sono per l’appunto Gloria e Riccardo.

Nell’immagine pubblicata da Deianira Marzano, inviata sempre da una sua talpina, i due sono a cena fuori. Sorridenti, si stanno godendo una serata in tranquillità. Che cosa sta accadendo tra di loro?

Il tarantino ha forse intenzione di darsi una possibilità in amore con Gloria? E lei sarà pronta ad aprire il suo cuore a Riccardo che più volte ha fatto passi indietro affermando di pensare ancora a Ida?

Tutto è da vedere. Questa volta però il cavaliere tarantino pare voglia chiudere definitivamente il capitolo Platano e iniziare una nuova frequentazione. Sarà proprio Gloria la fortunata? Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e segnalazioni social che sveleranno la verità.