UeD, Alessandro non bada a spese: il costosissimo regalo di Natale per Ida

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati una delle coppie più note e amate dello storico programma di Maria De Filippi. I due sono da poco usciti dalla trasmissione e lui le ha fatto un bellissimo e costoso regalo di Natale: scopriamo di più.

La coppia del trono over di Uomini e Donne è uscita dal programma poche settimane fa e ora vivono il loro amore lontano dalle telecamere. Il Natale lo hanno passato separato ma Alessandro, le ha comunque regalato un sorriso con una bellissima sorpresa. Si tratta di un costosissimo regalo. Ida Platano è rimasta a bocca aperta, ha mostrato tutto sui social: tutti i dettagli.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: il loro amore fuori da Uomini e Donne

Dopo alti e bassi Ida e Alessandro hanno deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. In questi giorni stanno trascorrendo dei bellissimi momenti insieme e sui social hanno dimostrato di essere super uniti e affiatati. Sono anche andati in vacanza per l’Italia.

Sono stati ospiti anche nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, dove ha raccontato di aver finalmente dimenticato il suo ex Riccardo Guarnieri e di voler cominciare una nuova storia d’amore con Alessandro. Malgrado i due abbiano trascorso le vacanze di Natale separati, lui ha deciso di regalarle il suo primo regalo. Una sorpresa veramente costosa: scopriamo di più.

La sorpresa di Alessandro Vicinanza a Ida Platano

Ida Platano ha ricevuto una bellissima sorpresa per Natale, da parte del suo nuovo fidanzato, Alessandro Vicinanza. Nessuno si sarebbe mai aspettato un regalo così costoso, importante e prezioso, infatti, è rimasta a bocca aperta.

Purtroppo, il cavaliere non ha potuto consegnarglielo personalmente, dato che lui ha trascorso le feste nella sua città a Salerno e lei a Brescia. Nel video che la dama ha pubblicato su Instagram si vede la Platano scartare il regalo.

Si tratta di un bellissimo viaggio a Miami. Ida non è riuscita a trattenere l’emozione e i loro fan sono rimasti veramente sconvolti. Lei ha commentato la sorpresa dicendo: “Questo è Ale, è un pazzo!”

Per Ida è stato un momento veramente emozionante, proprio per questo, lo ha voluto condividere insieme ai loro follower. In questi giorni, la coppia è stata in giro per l’Italia e questo sarebbe il primo viaggio all’estero di coppia. Insieme ai due biglietti per Miami, Alessandro ha voluto scrivere un bellissimo messaggio:

“Ho sempre detto che i viaggi li vivi tre volte: quando li sogni, quando li vivi e quando li ricordi…io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te”.

Una sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato. In passato, Alessandro aveva già rivelato il suo desiderio di poter viaggiare con lei in un luogo tropicale ed ora sta per diventare realtà.