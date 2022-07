UeD, addio all’amatissima dama di Maria: l’annuncio spezza il cuore del pubblico

Proprio lei dice addio al trono di UeD, il triste addio della dama che riempie di malinconia i suoi amati fan e Maria De Filippi.

Le voci che nell’ultimo periodo girano, non sono così promiscue per i fan di Uomini e Donne. Infatti i rumors parlano chiaro, la famosissima dama del trono over sembra non farà più parte del programma più amato.

La triste notizia ha fatto velocemente il giro del web, giungendo in fretta sulla bocca di tutti.

Ma qual è la causa dell’addio della dama di UeD?

Il cuore dei fan si spezza nel sapere che proprio lei potrebbe non rivedersi nel prossimo settembre. Il mondo del gossip è in fomento, in quanto nessuno se lo aspettava, nemmeno la stessa Maria De Filippi. Sembrerebbe quindi che la causa di questo triste addio abbia, però, nome e cognome: facciamo chiarezza.

La per la quale probabilmente Ida Platano non sarà presente sugli schermi italiani di Uomini e Donne è proprio Riccardo Guarnieri. Proprio così, sembra proprio che Ida abbia messo alle strette la redazione del programma, costringendoli a fare una scelta dopo gli innumerevoli tira e molla e soprattutto le delusioni da parte di Riccardo.

La coppia disastrata sembra, infatti, aver avuto fin troppi problemi nel corso della loro frastagliata storia d’amore, tanto che la dama abbia preso ad andare dallo psicologo, ed è proprio per questo motivo che ella non vuole più rivedere Riccardo.

I tentativi di dimenticarlo sono stati fin troppi e rivederlo in un’ennesima edizione sarebbe come gettare all’aria tutto il suo lavoro. È per questo che si vocifera tanto sull’addio al talk show di Maria De Filippi.

Sembra quindi che i vertici del programma dovranno assolutamente scegliere tra i due protagonisti del programma. Dire che essa sia una scelta difficile è dire ben poco. Infatti i due sono colonne portanti di UeD, in quanto garantiscono ascolti con i loro battibecchi continui ed i colpi di scena sempre dietro l’angolo.

Non sappiamo quale sarà il volto che rivedremo a settembre, ciò che sappiamo di per certo è che se la scelta toccherà a Maria de Filippi sceglierà quasi sicuramente la sua adorata parrucchiera bresciana.

Riccardo Guarnieri e la sua nuova fidanzata?

Sembra che di recente Riccardo Guarnieri sia stato avvistato con una bellissima donna che si presume possa essere la sua nuova fidanzata.

Dopo il finimondo accaduto tra il cavaliere ed una page di gossip che aveva postato proprio una foto della suddetta e misteriosa donna, scena tremenda in cui Riccardo ha intimato di togliere l’immagine incriminante, è stata la stessa donna ad uscire allo scoperto.

Le parole della donna hanno chiarito che tra loro co sia solo una grande amicizia e che, inoltre, ella conosca anche Ida Platano. Che sia vero ciò che dice o che sia forse solo una copertura?