Udinese-Napoli, niente anticipo: la gara si giocherà alle 20.45

Il Napoli scenderà in campo contro l’Udinese alle 20.45 di giovedì 4 marzo. Niente anticipo al pomeriggio: agli azzurri basta 1 punto per lo Scudetto.

Niente anticipo per Udinese-Napoli, i partenopei scenderanno in campo regolarmente giovedì alle 20.45, mentre oggi si è svolta in prefettura una riunione tra i vertici cittadini, le forze dell’ordine e il presidente del club. Gli azzurri potrebbero aggiudicarsi il titolo però anche nella serata di mercoledì, qualora la Lazio – seconda in classifica – non vada oltre il pari contro il Sassuolo. Il Comune si prepara a un’altra maxi-isola pedonale come quella di domenica scorsa.

Udinese-Napoli, si giocherà giovedì alle 20.45

Nella serata di ieri erano trapelate indiscrezioni di un possibile anticipo della gara tra Udinese e Napoli. Le prefetture delle due città avevano pensato infatti di chiedere l’anticipo al pomeriggio (18:00) per questione di ordine pubblico, e per evitare l’intasamento dell’aeroporto Capodichino in caso di vittoria del titolo da parte degli uomini di Spalletti.

Nella riunione di oggi, tenutasi in Prefettura tra il sindaco della città di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente Aurelio De Laurentis, le forze dell’ordine e il Prefetto Claudio Palomba, si è deciso di non spostare l’orario del match.

Durante la gara saranno disponibili per i tifosi dei maxi schermi all’interno dello Stadio Maradona, con un costo del biglietto pari a 5 euro. Lo scudetto per il Napoli potrebbe arrivare anche in caso di vittoria del Sassuolo contro la Lazio, o di pareggio per i biancocelesti – secondi in classifica – nella partita di domani.

Se mercoledì dovesse essere già Scudetto matematico dunque, il Comune istituirà proprio come in occasione di Napoli-Salernitana una maxi isola pedonale, chiudendo il traffico per i festeggiamenti.

Napoli, prefetto Palombo: “Varchi elastici, non vogliamo aggravare la vita di nessuno”

Una non vittoria della Lazio contro il Sassuolo, un punto contro l’Udinese. L’obiettivo è ormai a un passo per il Napoli, mentre l’organizzazione per la messa in sicurezza della città vanno avanti.

Il prefetto ha affermato, dopo la riunione tenutasi oggi in prefettura, che anche nella giornata di mercoledì si manterrà lo stop alla circolazione: “Stop alla circolazione dei veicoli che abbiamo usato domenica già a partire da mercoledì, poi di nuovo giovedì e domenica”. I controlli ai varchi che verranno istituiti dalle forze dell’ordine però saranno molto elastici, spiega Palombo, che ha posto l’accento anche sulla viabilità dei cittadini. “Non vogliamo aggravare la vita di nessuno, in queste ore discuteremo anche con le associazioni dei lavoratori”.

La città rimane in apnea, da tutti i punti di vista, mentre Osimhen e compagni vedono la meta. Al Napoli basta 1 punto in Friuli, per non rimandare ancora la festa.