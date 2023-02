Udine, donna muore travolta da un’auto

Una donna ha perso la vita questa mattina a Udine, investita da un’auto mentre stava camminando nei pressi dello stadio.

È accaduto intorno alle 8 in via Pasolini.

Donna investita a Udine

Ha perso la vita la donna che questa mattina poco prima delle 8 è stata investita da un’auto mentre camminava nella zona dello stadio. Una vettura l’ha travolta i pieno uccidendola sul colpo e a nulla è servito l’intervento dei soccorritori, che hanno provato a lungo a rianimarla senza successo, per poi trasportarla in obitorio.

Questi sono stati allertati dalla chiamata di un passante, che ha avvisato anche le forze dell’ordine, sul posto per effettuare i rilievi di rito e capire la dinamica e la causa dell’incidente mortale.

Sul porto si sono portati gli infermieri della Sores con un’automedica e un’ambulanza da Udine, però la donna era già morta a causa del violento impatto con l’asfalto.

Sono in corso ora gli accertamenti per individuare il responsabile.

Le indagini

Da questa mattina via Pasolini è un via vai di Carabinieri e Polizia per i dovuti rilievi e gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Sono anche stati ascoltati diversi testimoni che hanno riferito che la donna si stava allenando.

Non è stata resa nota la sua identità ma sappiamo che era una podista che era solita allenarsi facendo jogging nei pressi della Dacia Arena di Udine, tant’è vero che indossava la tuta da allenamento.

A investirla è stata una Volkswagen Tiguan all’altezza dell’incrocio fra viale Candolini e via Candonio. Da questo punto la donna è stata sbalzata a diversi metri per poi impattare al suolo.

L’automobilista non si è fermato a soccorrerla e al momento le responsabilità di quanto accaduto sono tutte da accertare.

La dinamica è al vaglio degli agenti ma secondo una primissima ricostruzione sembra che la giovane friulana sia stata investita perché il sole ha accecato il conducente della vettura che quindi non l’ha vista.

La donna si trovava in prossimità del passaggio pedonale.

In AGGIORNAMENTO