Ucraina, Zelensky parla con la Meloni: “L’ho invitata a Kiev, verrà”

Il presidente ucraino Zelenzky ha affermato di aver avuto un primo colloquio con Giorgia Meloni, nuova Presidente del Consiglio italiano, affermando che la premier si è detta aperta a continuare il lavoro di Draghi.

Dopo il giuramento ufficiale di domenica 23 ottobre, Giorgia Meloni è ufficialmente la nuova premier italiana che in questi giorni sta già iniziando a prendere in mano le redini lasciatele da Mario Draghi.

Una di queste è il contatto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il quale, come lui stesso ha confermato al Corriere della Sera, ha avuto già un colloquio. Ecco com’è andata tra i due Presidenti e cosa si sono detti.

Zelensky parla con la Meloni: “Porterà avanti il lavoro di Draghi”

Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Zelensky ha raccontato di aver avuto un primo colloquio telefonico con Giorgia Meloni, neo Presidente del Consiglio italiano da pochissimo insediata a Palazzo Chigi.

Zelensky, al momento, vede positivamente il nuovo governo italiano, non ha impressioni negative e racconta di avere avuto una conversazione telefonica con la nuova premier, che ha trovato favorevole all’alleanza tra Italia e Ucraina.

La nuova premier è pienamente coinvolta nella discussione a Bruxelles per inviarci un pacchetto di nuovi aiuti militari, mi sembra tutto positivo

Giorgia Meloni è stata, a quanto pare, molto diretta con il presidente ucraino, rimarcando l’impegno del suo governo nei confronti dell’Ucraina, per la quale vorrà portare avanti il lavoro iniziato dal suo predecessore, Mario Draghi.

La Meloni, secondo il premier ucraino, è molto coinvolta con l’Unione Europea, sulla discussione dell’invio di armi in Ucraina, quindi per lui la situazione si potrà evolvere solo in positivo.

All’Italia, infatti, il presidente ucraino chiede armi, affermando che le difese antiaeree per il suo Paese possono essere davvero vitali.

Zelensky chiede armi al nostro Paese, insieme a Francia e Germania, per poter cercare di vincere questa guerra e riportare tutti i profughi nel loro Paese per ricostruirlo.

Inoltre, Zelensky annuncia di aver invitato la Meloni a Kiev, per poter avere un colloquio di persona, e pare che la premier abbia accettato di buon grado dicendo che presto avrebbe intrapreso un viaggio verso il territorio ucraino.

Zelensky su Berlusconi e la sua relazione con Putin

Durante la chiacchierata al Corriere della Sera, Zelensky non si è risparmiato su Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane ha dichiarato di essere ancora in ottimi rapporti con il suo amico Vladimir Putin.

Zelensky ha commentato il fatto che Berlusconi si sia limitato a ripetere frasi e opinioni personali dello stesso Putin, cosa che non lo spaventa affatto.

Non ho visto in quelle frasi le opinioni personali di Berlusconi, si è limitato a ripetere quelle di Putin e ciò mi spaventa meno. Lo vota solo l’8 per cento degli italiani e questa è la risposta confortante del vostro elettorato, ciò mi basta… Comunque, ha quasi 90 anni e gli auguro di restare in buona salute

Anche rispetto alle simpatie di Berlusconi e Salvini verso la Russia, Zelensky ha affermato che sa bene quanto sia difficile rinunciare a fare affari facili con Putin, ma per lui questo deve essere essenziale per riportare le democrazia e la libertà in Europa.