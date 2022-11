Ucraina, Kiev a rischio black out totale | Kherson in difficoltà

Il conflitto Russia Ucraina continua a preoccupare il mondo e a mettere in ginocchio il territorio ucraino dove sette città, compresa Kiev, sono senza elettricità. Ma attualmente anche Kherson è in seria difficoltà.

L’inverno preoccupa Zelensky e il freddo è ormai alle porte. Il popolo ucraino sta cercando di resistere a condizioni davvero avverse dopo che le infrastrutture energetiche sono state decimate e il rischio di black out totale è sempre più concreto. Non è la sola l’Ucraina ad avere problemi in tal senso in quanto anche Kherson, ora in mano russa, è rimasta senza elettricità e gas.

Ucraina, Kiev a rischio black out totale

La situazione a Kiev come del resto in tutta l’Ucraina è disperata. È stato necessario razionare energia e gas per poter avere più autonomia e resistere il piu a lungo possibile.

La Russia ha attaccato e danneggiato la maggior parte delle infrastrutture ucraine partendo da quelle energiche fino a danneggiare ospedali e scuole. I disagi creati dalla mancanza di gas e elettricità sono davvero notevoli; in totale quattro milioni e mezzo di persone sono rimaste senza utenze.

Il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko ha detto: “Mosca sta cercando di commettere un genocidio energetico, ma Kiev e l’Ucraina resisteranno”. Oggi l’azienda energetica statale ha annunciato che per sette città, tra cui Kiev, sarà previsto un blackout temporaneo. Le zone coinvolte sono Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumy, Kharkiv e Poltava.

Il sindaco ha spiegato che se fosse necessario attuare un blackout totale i tre milioni di persone rimasti nella capitale dovrebbero lasciare velocemente il Paese. La possibile evacuazione è stata studiata nel caso l’ipotesi diventi concreta.

Intanto l’esercito russo continua ad attaccare e la zona del Donetsk è una delle più colpite di recente. Medvedev intanto dichiara in merito al possibile uso di nucleare dell’Ucraina: “I leader ucraini hanno detto che lo avrebbero usato contro di noi e contro i loro cittadini con grande piacere”.

Kherson in forte difficoltà

La città ucraina di Kherson, ora in mano russa, ha subito danni importanti negli ultimi giorni e nelle ultime ore la centrale idroelettrica ha subito danni talmente gravi da lasciare la zona senza luce e gas.

Nei giorni scorsi Kherson è stata protagonista di una fuga russa dagli uffici comunali e il fuggi fuggi dei funzionari statali e delle truppe ha attirato l’attenzione mondiale. C’è stato chi ha visto la cosa come una probabile trappola o chi ha pensato ad un attacco imminente con armi nucleari.

Le forze armate ucraine e russe hanno raggiunto il confine vicino a Kherson in numero consistente e unendo forze a terra ed aeree. Questo dà l’idea di una battaglia imminente che secondo molte autorità deciderà in gran parte del conflitto.

Il leader serbo Vucic ha affermato in merito alla battaglia che si terrà a Kherson: “L’Occidente pensa che in questo modo sarà in grado di distruggere la Russia, la Russia crede che in questo modo sarà in grado di proteggere ciò che ha preso all’inizio della guerra e di porre fine alla guerra. Questo creerà ulteriori problemi ovunque”.