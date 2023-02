Ucraina, il Ppe annulla il vertice a Napoli dopo le parole di Berlusconi

Continuano ad avere conseguenze le parole che Silvio Berlusconi ha pronunciato domenica scorsa su Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina. Reagiste il Partito Popolare Europeo, che annuncia l’annullamento del summit a Napoli, se il leader di Forza Italia dovesse presentarsi.

Il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber ha pubblicato un tweet molto chiaro, riferendosi alle parole dette da Silvio Berlusconi in merito alla guerra in Ucraina, in particolare su Zelensky.

Weber, a nome del partito, annuncia l’intenzione di voler annullare il vertice previsto per giugno a Napoli, come conseguenza delle affermazioni fatte dal leader di Forza Italia domenica. Ecco cosa sta succedendo.

Weber ha scritto:

“A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro pieno supporto. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Ue”

Following the remarks by Silvio Berlusconi on Ukraine we decided to cancel our study days in Naples. Support for Ukraine is not optional. @Antonio_Tajani and @forza_italia in @EPPGroup have our full support. We continue the cooperation with the Italian government on EU topics.

