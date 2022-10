Ucraina: colpite le infrastrutture energetiche, tutto il paese sotto attacco

Continuano gli attacchi in Ucraina, tutta la notte il Paese è stato nel mirino di numerosi raid russi che hanno colpito tantissime zone, lasciando il territorio senza luce e acqua. Le notizie di questa mattina.

La guerra in Ucraina continua e ogni giorno diventa sempre più accesa: questa notte e questa mattina continuano gli attacchi da parte dell’esercito russo, che hanno preso di mira diversi punti nevralgici della nazione.

La situazione si fa molto precaria, visto che gli obiettivi principali sono le infrastutture energetiche ucraine, come comunica l’Ufficio del Presidente Zelensky. Ecco tutte le ultime notizie che arrivano dal territorio.

Da questa mattina presto, l’Ucraina è sotto attacco su quasi tutto il territorio da parte delle forze russe, che hanno lanciato numerosi missili con un raid aereo massiccio.

Infatti, dalle 7:30 di mattina sono state colpite diverse regioni, come quelle della capitale Kiev, ma anche quelle di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kharkiv, Kirovograd, Nikolaev, Odessa e Poltava.

Un attacco davvero dalla grandissima portata, che vede come obiettivi principali diverse infrastrutture energetiche, come quella a Cherkasy, ma anche a Kharkiv, come ha comunicato il sindaco della città Terekhov.

Anche il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko ha confermato che i forti attacchi russi avvenuti di prima mattina hanno tagliato l’elettricità e l’acqua dalla città, a causa delle bombe che hanno colpito le infrastrutture presenti sul territorio.

Anche Zaporizhzhia, secondo le ultime notizie riportate da Ukrainska Pravda, sarebbe stata colpita da questi nuovi attacchi, infatti in città sarebbe saltata l’energia elettrica.

Questi bombardamenti sono arrivati dopo che la Russia di Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di Zelensky di aver attaccato i droni di una flotta presente nel Mar Nero, nella zona della Crimea.

In merito agli attacchi di queste ultime ore, il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha condannato le ultime mosse dell’esercito russo, affermando che colpendo le centrali energetiche del Paese la Russia sta combattendo i civili.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 31, 2022