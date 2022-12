Ucraina: bombardamenti su Zaporizhzhia, muore una donna

Notizia dell’ultima ora dall’Ucraina: Zaporizhzhia è stata bombardata dall’esercito russo, attacco che ha portato alla morte di una donna.

La situazione in Ucraina si fa sempre più tesa, la guerra è ancora in corso e a quanto pare ogni giorni, anzi ogni ora, ci sono nuovi bombardamenti.

Le ultime notizie riportano un grave bombardamento a Zaporizhzhia, territorio dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa e che è obiettivo dell’esercito russo da molti mesi. Ecco quali sono le ultime notizie.

Zaporizhzhia bombardata: muore una donna

Secondo quanto riportato dall’Ansa pochi minuti fa, Zaporizhzhia è stata bombardata dall’esercito russo, che ha attaccato alcune infrastrutture civili molto duramente.

Nella regione, infatti, proprio in questi minuti, alcune bombe sono state lanciate dai russi, causando la morte di una donna di 83 anni.

Lo riporta Ukrinform, che parla di danni gravi a case e palazzi civili, riportando il decesso della donna e i danni riportati alle sue proprietà.

L’esercito di Putin, infatti, ha attaccato il territorio con artiglieria, cannoni antiaerei e lanciarazzi. In particolare, sono state colpite le zone di Gulyaipole, Orihiv, Novodanilivka, Dorozhnyanka, Olhivske, Chervone, Poltavka, Mala Tokmachka, Zhova Krucha, Stepove.

L’attacco è avvenuto proprio qualche ora dopo la chiusura della Conferenza per l’Ucraina di Parigi, che si è tenuta appunto nella capitale francese.

I risultati della Conferenza di Parigi

Oggi, 13 dicembre, si è tenuta a Parigi la Conferenza per l’Ucraina, a cui ha partecipato tra i presenti anche il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Durante l’evento molto importante a sostegno della resistenza civile in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che l’obiettivo è proteggere il popolo ucraino, in particolare le zone più colpite, tra cui Zaporizhzhia per evitare un disastro nucleare.

C’è, infatti, un accordo per rimuovere le armi pesanti dall’interno della centrale nucleare, come afferma Macron, e sono in queste settimane in corso riunioni per capire come poterle eliminare.

L’aiuto per l’Ucraina, come afferma la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, ammonta a più di 800 milioni di euro, si arriva infatti quasi al miliardo di euro.

Il premier ucraino Denys Chmyhal dopo la Conferenza si è detto soddisfatto, in quanto è passato un grande segnale di sostegno: “Il nostro Paese non sprofonderà nel buio”.

Chmyhal, in conferenza stampa, ha infatti espresso la sua gratitudine a tutti i Paesi alleati dell’Ucraina, che in questi tempi così bui restano al fianco del popolo ucraino.