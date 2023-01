Ucraina: anche il corpo di un bimbo fra le macerie di Dnipro

Non si fermano gli attacchi missilistici russi sulle città ucraine. L’ultimo, purtroppo, ma solo in ordine di tempo, è quello verso e sulla città di Dnipro. Questo, ha provocato la morte di 41 persone, di cui 25 non sono ancora state recuperate.

È stato, anche, trovato il corpo senza vita di un bambino. Una strage senza fine alla quale nessuno ancora riesce a trovare una soluzione.

Ucraina: sotto le macerie, il corpo di un bimbo

L’attacco missilistico verso un condominio da parte dei russi. Questo è stato l’ultimo attacco verso la città di Dnipro. Una guerra che non conosce ostacoli ma che, al tempo stesso, non conosce nemmeno umanità. Attaccare un condominio, abitato da famiglie, senza aver paura che queste possano morire da un momento all’altro.

Come se fosse una specie di “legge della guerra”, una guerra che, il prossimo 24 febbraio, fra Russia ed Ucraina, farà un anno di combattimento.

Con un messaggio postato su Telegram, i servizi di emergenza ucraina fanno sapere che sono ben 41 le vittime del condominio preso d’assalto, ma anche che 25 di loro risultano ancora disperse. Ma la notizia che fa più rabbrividire è che, fra le macerie, è stato anche ritrovato il corpo di un bambino, piccola vittima di questo attacco.

Fra le 41 vittime, ci sono 4 minori. Come annunciato su Telegram, il corpo di questa piccola vittima è stato ritrovato alle 9.46 di questa mattina, sotto le macerie dell’edificio, al quarto piano. Oltre alle 41 vittime, ci sono anche 79 feriti, fra i quali 16 bambini, e soltanto 39 persone sono state tratte in salvo ancora vive. 25 però, come dicevamo, risultano ancora disperse.

Gli psicologi del servizio assistenza stanno dando una mano e conforto alle 176 persone che si trovano senza più nulla e colpite, non solo dal punto di vista materiale, ma anche umano e sociale. Da quest’ultimo attacco, fanno sapere i servizi del Comune, sono state rimosse quasi 9000 tonnellate di macerie e ritrovate 41 auto danneggiate. Un lavoro immenso e che sembra esser senza fine, che ha coinvolto 415 persone.

L’attacco al condominio di Dnipro con un missile

Quale missile ha colpito il condominio? Stando alle prime notizie diffuse dall’intelligence britannica, si tratterebbe di un As-4 Kitchen. È un missile che, di solito, viene utilizzato per attaccare i bersagli a terra “poiché il suo sistema di guida radar è scarso nel differenziare gli obiettivi nelle aree urbane” – descrivono.

Non è la prima volta che questo tipo di armi viene usato per un attacco in Ucraina. Altri incidenti, dove sono morti altri civili (in veri e propri attacchi di massa) questi missili sono stati utilizzati. Nel rapporto stilato, si descrive apertamente come la Russia abbia nuovamente iniziato i suoi attacchi missilistici contro le infrastrutture ucraine, non curante della presenza di civili o meno.

“La Russia ha erroneamente insinuato che fosse responsabile un missile di difesa aerea ucraino” – scrive l’Intelligence nel suo rapporto. Dal canto suo, la Russia ringrazia tutti i militari che sono in campo e che stanno svolgendo il loro compito in questa battaglia e che stanno facendo di tutto per “avvicinare la vittoria”.