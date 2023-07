Un tragico incidente è avvenuto, questa notte, in provincia di Milano. Due ragazzi sono stati investiti da una persona che guidava al volante ubriaca. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri nella notte.

Il 32enne è stato accusato di omicidio stradale. Ad esser investiti sono stati due ragazzi di 15 anni che erano in bicicletta. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Ragazzi investiti in bicicletta

Un uomo ubriaco al volante ha travolto ed investito due ragazzi in bicicletta, questa notte a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. I due ragazzi erano a bordo della loro bici quando sono stati presi in pieno e travolti da un furgone guidato da un 32enne, di origini rumene.

Nella notte, i Carabinieri della locale stazione hanno individuato ed arrestato l’investitore e su di lui, ora, pende l’accusa di omicidio stradale. l’incidente è avvenuto intorno alle ore 23 di ieri sera. Il furgone, guidato dal 32enne rumeno, ha investito in pieno i due giovanissimi che stavano attraversando la strada, sulle strisce pedonali, in sella alla loro bici.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. quando il personale medico del 118 è intervenuto sul luogo dell’incidente, i due sono stati stabilizzati e portati in ospedale in codice rosso, rispettivamente all’ospedale “San Gerardo” di Monza e all’ospedale “Niguarda” di Milano. Per uno dei due giovanissimi, il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’arrivo in ospedale per le gravissime ferite causategli dall’impatto con il furgone.

A bordo del furgone, un 32enne ubriaco

La ragazza, invece, è ricoverata in prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi. Immediati sono stati, anche, gli accertamenti da parte dei Carabinieri accorsi sul posto. Dalla prima analisi del furgone e anche dai rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, pare che il conducente del mezzo si sia fermato dopo l’impatto. È stato sottoposto all’alcool test, dal quale è risultato positivo e, per questo, gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Una volta arrestato, il 32enne è stato condotto al carcere “San Vittore” di Milano. Dall’altro lato, invece, le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo del ragazzo 15enne per cercare di capire, anche, quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente e cosa può aver provocato la morte, poco dopo l’arrivo in ospedale. Se siano state solo le ferite riportate dal violento impatto con il furgone che l’ha investito, come si sospetta, o se ci sia stato anche dell’altro.

Sono stati i Carabinieri della stazione di Rho, in provincia di Milano, ad arrestato il 32enne rumeno e a portarlo, secondo le disposizioni delle autorità giudiziarie, in carcere, dove ora è in attesa di giudizio.