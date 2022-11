Twitter: il nuovo badge di verifica, accessibile semplicemente pagando, viene sfruttato da malintenzionati proprio come tutti si aspettavano.

I cambiamenti voluti da Elon Musk stanno cominciando a modificare Twitter, causando molti problemi, senza troppe sorprese. In diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti (o tramite una VPN), è possibile ottenere un badge di utente verificato, semplicemente attivando un abbonamento a Twitter Blue per 8 dollari al mese. Twitter non esegue alcuna verifica dell’identità aggiuntiva. E, per questo motivo, sono emersi migliaia di profili falsi vip.

Twitter, il badge a pagamento ha scatenato migliaia di profili falsi vip

Chiunque può creare un account Twitter, fingendo di essere una persona famosa o un marchio e ottenere un badge verificato, rendendo l’account credibile, per soli 8 dollari al mese.

Questo è stato l’effetto del lancio del nuovo sistema che, in sostanza, ha incrementato la nascita di profili falsi vip e, di conseguenza, il fenomeno del furto di identità, a cominciare dagli account falsi di Elon Musk.

Sono stati i grandi marchi di videogiochi a pagarne il prezzo per primi. Nintendo, che conosciamo per tutta la cura riposta nella sua immagine e in quella del personaggio di Mario, si è ritrovata di fronte a un account, denominato Nintendooufus che ha pagato la somma richiesta per ottenere il badge.

L’account ha – quindi – pubblicato un’immagine di Mario in un atteggiamento sgraziata che non sarebbe stata accettata da Nintendo.

Un altro account è stato creato per prendere l’identità di Valve, sviluppatore della serie Half-Life e della piattaforma Steam. Fortunatamente, l’account non pubblicizzava erroneamente Half-Life 3, piuttosto una piattaforma di eSport chiamata Ricochet Neon Prime. Ancora una volta, questo è un account falso dotato della spunta blu.

Un problema di fondo per la piattaforma di microblogging

Questi account sono stati creati da utenti preoccupati per il futuro di Twitter che hanno voluto evidenziare i problemi del nuovo sistema con tweet sfacciati.

Il problema si fa più serio quando si tratta di imitare – in modo credibile i marchi per proporre truffe online, ad esempio con concorsi a pagamento. Un account fingeva di essere l’account Twitter ufficiale per organizzare una truffa sulle criptovalute.

I dati politici, inoltre, sono stati copiati su Twitter e sono stati realizzati screenshot di commenti falsi da account apparentemente legittimi con il badge blu. Un vero problema per una rete già afflitta dalla disinformazione.

Un’altra complicazione emersa riguarda il fatto che l’account degli abbonati a Twitter Blue è promosso dalla piattaforma, pertanto i falsi account appaiono, paradossalmente, per primi, nel motore di ricerca interno.

Durante un Twitter Space in diretta con gli inserzionisti, Elon Musk ha voluto rassicurare i partner di Twitter, promettendo che la piattaforma sarebbe diventata “ la piattaforma della verità ” e non avrebbe lasciato incontrollato il furto di identità. Per quel che è successo nelle scorse ore, i partner sicuramente avranno qualche dubbio in merito.