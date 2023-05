Twitter, Linda Yaccarino in trattava per diventare la Ceo

By

Sarebbe Linda Yaccarino la donna che dovrebbe subentrare nelle prossime settimane nell’azienda Twitter prendendo la posizione di Ceo, questo almeno secondo alcune indiscrezioni.

Elon Musk, al momento, ha solo annunciato sul suo profilo ufficiale Twitter che entro 6 settimane sarà una donna a prendere le redini del social network senza però specificarne il nome. A seguito dell’annuncio le azioni di Tesla sono salite più del 2% a Wall Street.

In arrivo il nuovo Ceo Twitter entro 6 settimane

Twitter si prepara all’ennesimo cambiamento preannunciato nei mesi scorsi e che oggi sembra sempre più vicino.

Pochi mesi fa Elon Musk aveva chiesto ai suoi utenti se dovesse abbandonare la direzione di Twitter per lasciarla in mano a qualcun altro di altrettanto competente.

A partecipare al voto erano state circa 17 milioni di persone, e il sondaggio aveva portato ad un 57% di voti favorevoli affinché Elon Musk abbandonasse il ruolo di Ceo di Twitter in favore di qualcun altro.

Per alcune settimane Musk ha tergiversato parlando di un risultato non reale in quanto sarebbero intervenuti nella votazione una grande quantità di account automatizzati, ma poi nel suo perfetto stile ha deciso di seguire la voce del popolo.

Infatti annunciò, sempre su Twitter, che era pronto a lasciare la sua posizione di Ceo non appena avrebbe trovato qualcuno di altrettanto competente che potesse prendere il suo posto.

Elon Musk non è insolito al lancio di questi sondaggi, anzi ce ne sono stati diversi nel tempo che lo hanno poi spinto e portato in nuove direzioni. Quel sondaggio ci ha portato fino ad oggi e all’annuncio che finalmente è stato trovato un nuovo Ceo per Twitter.

Nelle ore scorse infatti Elon Musk ha scritto un tweet in cui annuncia che è pronto ad abbandonare la sua posizione di Ceo perché al suo posto ci sarà un nuovo Ceo. Si tratta di una donna e si occuperà di dirigere il social network nella parte operativa e prenderà il ruolo di amministratore delegato oppure di direttore esecutivo.

Ancora però nessuna notizia ufficiale su chi sia la donna che prenderà il suo posto. Ciò che è certo è invece che gran parte delle responsabilità dell’azienda denominata X/Twitter rimarrà nelle mani di Elon Musk.

Elon Musk resterà alla guida della presidenza esecutiva, della supervisione dei prodotti, guiderà il settore tecnologico, seguirà la gestione del software e dei sistemi.

A seguito di questo annuncio le azioni della Tesla sono salite più del 2% a Wall Street e questo annuncio ha sicuramente suscitato moltissimi consensi dai fan e da chi nei mesi scorsi aveva mostrato diverse preoccupazioni per l’andamento dell’azienda.

Linda Yaccarino, la possibile Ceo di Twitter

Secondo quanto riportato dal Wall Steet Journal Linda Yaccarino sarebbe in trattativa per diventare lei la nuova Ceo di Twitter.

Linda Yaccarino ovviamente non è nuova in questo mondo e vanta di un’esperienza di tutto rispetto. Per più di 10 anni, e anche attualmente, ha ricoperto il ruolo di presidente della pubblicità globale e della partnership all’interno della Nbcu.

Quest’azienda è una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei media. Il suo compito era quello di trovare modi ottimali per poter misurare l’efficacia della pubblicità.

Durante la sua carriera e trovandosi nel ruolo di responsabile delle vendite pubblicitarie ha dato un grande contributo durante il lancio del servizio streaming Peacock. Sembra perciò essere proprio la candidata perfetta per questo ruolo.

Ora non ci resta che attendere che Elon Musk confermi o smentisca tale indiscrezione o faccia un annuncio ufficiale sul suo canale Twitter.