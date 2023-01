By

Biz Stone, co-fondatore di Twitter, accusa Elon Musk di aver eliminato tutti i miglioramenti che lui ha introdotto per la piattaforma.

Biz Stone, uno dei membri del quartetto che ha fondato Twitter ha affermato che Elon Musk ha annullato il lavoro svolto per migliorare la cultura dell’azienda e ha aggiunto che non è sicuro che il CEO di Tesla sia la persona giusta per gestire la piattaforma.

Twitter, critiche dal co-fondatore per Elon Musk: “Ha annullato tutti i miglioramenti”

Biz Stone ha co-fondato Twitter nel 2006 insieme a Noah Glass, Evan Williams e Jack Dorsey. Fu chiamato sulla piattaforma dall’amministratore delegato dell’epoca, Dorsey, per “guidare la cultura aziendale, quell’energia, quel sentimento“.

In un’intervista al Guardian, Stone ha affermato che sebbene avesse apportato “molti miglioramenti in quelle aree“, tutto è svanito con Elon Musk: “Adesso è tutto finito“.

Twitter si è ritrovato a navigare in acque burrascose da quando è stato acquisito dal fondatore di SpaceX. Musk afferma apertamente di non poter risolvere il problema delle piattaforme “da un giorno all’altro” visti i suoi altri impegni.

Musk ha anche intrapreso un enorme esercizio di risparmio sui costi legati a Twitter: ciò ha incluso l’eliminazione di oltre la metà della sua forza lavoro.

Una fonte a conoscenza della questione ha detto in precedenza: “Twitter non ha, sai, un team per i diritti umani o un team di strategia e operazioni, a malapena un team delle risorse umane, gran parte del team legale se n’è andato“.

Il taglio della forza lavoro e del mobilio

Poiché la forza lavoro di Twitter si è ridotta, Musk ha messo all’asta di tutto, dai mobili per ufficio in eccesso alle macchine per caffè espresso aziendali.

E, alla luce di tali cambiamenti, Stone ha espresso i suoi dubbi sulla gestione di Elon Musk della piattaforma: “Non sembra in questo momento, ma potrei sbagliarmi“. Ha aggiunto che dirigere un’organizzazione di social media non è un’azione semplice, visto che non tutti possono essere d’accordo con un certo operato.

Nonostante le sue riserve su chi è al timone dell’azienda, Stone ha affermato che Twitter sopravviverà alle sue lotte finanziarie in qualche modo.

Il parere di Dorsey sull’acquisizione di Musk

Secondo i documenti del tribunale, consultati da CNBC l’anno scorso, Dorsey voleva Musk nel consiglio di Twitter. In un messaggio di testo inviato da Dorsey a Musk il 26 marzo, Dorsey ha scritto: “Il consiglio è semplicemente super avverso al rischio e ha visto l’aggiungerti come un rischio maggiore“.

I documenti, che sono stati parzialmente redatti, hanno rivelato che Dorsey ha aggiunto che il consiglio “era completamente stupido e arretrato“. Spiegò di avere un’influenza limitata sulla questione perché “avevo solo un voto, e il 3% della società, e nessuna doppia classe di azioni. Impostazione difficile”.

Dorsey disse che quando Musk fui rifiutato dal consiglio “è stato più o meno il momento in cui ho deciso che dovevo lavorare per andarmene, per quanto fosse difficile per me“. Dorsey si è dimesso dalla carica di CEO di Twitter nel novembre 2021 e poi ha lasciato il consiglio nel maggio 2022.

Nel dicembre dello scorso anno, Dorsey difendeva ancora l’acquisizione di Musk. Anche se ha affermato che gli attacchi di Musk ai suoi ex dipendenti erano “pericolosi“.