Twitter cambia look: il logo dell’uccellino sarà sostituito da una “X”

Il social network di Elon Musk pronto a un restyling del logo. Si passerà dall’iconico uccellino a una “X”. Il magnate confessa: “Avrei voluto farlo prima”.

Twitter si prepara a un nuovo look. Elon Musk nella mattinata di oggi ha informato il pubblico del social network di importanti novità dal punto di vista dello stile. Addio a Larry, l’uccellino blu simbolo del social, in arrivo una “X” (che fa riferimento alla X Corp) e al nero al posto del blu. Il comunicato di Musk: “Diremo addio al brand Twitter e a poco a poco a tutti gli uccellini. Stasera verrà pubblicato un logo X, domani sarà live in tutto il mondo”.

Twitter cambia look: dall’uccellino alla “X”

Tanti i cambiamenti dall’arrivo di Elon Musk su Twitter. Il visionario miliardario che lo scorso 27 ottobre è diventato proprietario del noto social network, ha dato uno stampo tutto suo al mezzo di comunicazione più famoso (probabilmente) della generazione dei nuovi media. Alcune novità molto discutibili, altre tecniche come l’algoritmo che regola la home page e i post “in alto”, altre ancora hanno riguardato la chiusura di alcuni account gettando Musk nel calderone e nel feroce dibattito politico.

Stavolta però per il proprietario di Space X ha deciso per un cambiamento piuttosto radicale. C’è aria di ennesima rivoluzione in casa Twitter, che secondo quanto affermato dallo stesso Musk si appresta a stravolgere totalmente il brand. Il marchio Twitter saluterà il social, per far posto a un logo con una “X”, esattamente come la società di trasporto spaziale fondata nel 2002.

Il post condiviso poche ore fa dal proprietario recita infatti: “Diremo addio al brand Twitter e a poco a poco a tutti gli uccellini. Stasera verrà pubblicato un logo X, domani sarà live in tutto il mondo“. Questione di ore dunque, poi in un paio di giorni il restyling del social network dovrebbe essere completo.

Elon Musk e il progetto (finora fallito) della “super app”

Non è dato sapere se verrà cambiato nei prossimi giorni anche il nome. L’ipotesi rimane abbastanza probabile però, visto che tutto il mondo legato al social ruota intorno al cinguettio. Rinnovare e innovare è sempre stata la priorità per Elon Musk, che a meno di un anno dall’acquisizione del brand è pronto a stravolgerlo per provare a dare un taglio ancora più autoreferenziale. La X infatti starebbe per il nuovo nome ufficiale di Twitter, X Corp, società che guida la piattaforma e che ha cambiato nome lo scorso aprile.

Nel post arrivato intorno alle 6 del mattino, Musk ha confessato oltre a lanciare un video col nuovo logo (video qui in basso) di avere già avuto in mente un cambiamento del nome: “Avrei voluto farlo già molto tempo fa“. Il pubblico del web si prepara dunque a dire addio all’iconico uccellino Larry, che negli uffici di Twitter era già diventato nero – abbandonando il blu originale. E la volontà sarebbe proprio quella di cambiare completamente il layout e le grafiche, passando dal blu che ha caratterizzato fin dalla fondazione il social al colore nero come quello predominante.

Larry lascia i social dunque dopo quasi 20 anni, 17 per l’esattezza. Era il 2006 quando l’uccellino più famoso dei social veniva creato dai membri della società californiana di Odeo, intenti a creare una nuova piattaforma podcast.

Dall’acquisto, nell’ottobre del 2022, Musk ha sempre espresso la volontà di fare diventare Twitter una “super applicazione“, tra servizi inclusi di messaggistica, videochiamate e commercio elettronico. Ma il social pare essere ancora lontano da tali obiettivi, visto che in questi mesi le menzioni che hanno ricevuto più eco sono state quelle relative al cambio della “spunta” blu (introdotta a pagamento) e dei vari servizi Premium. Che questo nuovo look segni l’inizio del progetto (fin qui fallito) della super app voluta dall’utopista imprenditore?