Twitter: all’asta gli oggetti della sede di San Francisco

Come annunciato, moltissimi degli oggetti presenti nella sede di San Francisco sono stati messi all’asta ed è possibile acquistarli da ieri. L’asta terminerà nella giornata di oggi.

Tra i tanti prodotti che sarà possibile acquistare ci sono elementi di arredamento, ma anche l’iconica statua dell’uccellino simbolo non solo della società ma anche del social network. La statua ha raggiunto in poche ore un prezzo pari a 11 mila dollari, ma mancano ancora 24 ore al termine.

Il via all’asta di Twitter nella giornata del 17 gennaio 2023

Twitter continua a far parlare di sé da quando è stato comprato da Elon Musk. Lo scorso dicembre, lo stesso Elon Musk, aveva annunciato la possibilità di poter acquistare alcuni dei cimeli del popolare social network attraverso un’asta che si sarebbe tenuta a gennaio.

L’asta era stata fissata per il 17 gennaio 2023, ed è proprio in questa giornata che è stato dato il via a questa grande svendita con numerosi articoli appartenenti all’azienda che si possono acquistare sul sito BidSpotter. La descrizione dell’asta riporta “Vendita all’asta online di risorse dell’ufficio aziendale in eccesso di Twitter”.

I prezzi di apertura erano di 25 dollari, e i prodotti possibili da acquistare erano i più vari dall’iconica statua dell’uccellino blu di Twitter, che in poche ore è arrivata a 11 mila dollari, ai forni per la pizza, sculture con il segno @, macchine del caffè e molto altro.

L’asta ha avuto inizio il 17 gennaio 2023, alle ore 07:00 del fuso orario di San Francisco, e terminerà il 18 gennaio 2023, alle ore 10:00 sempre con il fuso orario di San Francisco. I pagamenti per acquistare i prodotti all’asta è possibile farli solo utilizzando il bonifico bancario e i prodotti ufficialmente sono stati messi all’asta da Heritage Global Partners.

Gli oggetti scelti per andare all’asta sono circa un centinaio e tutti rappresentano la vita d’ufficio della sede principale situata a San Francisco nella Silicon Valley. Uno degli uffici che offre maggiori servizi per il personale, come ad esempio le cyclette fisse con annessi tavoli per i tablet.

L’edificio infatti oltre a presentare numerosi servizi per i suoi dipendenti ospita anche palestre, ristoranti e molto altro, una serie di scelte non usuali ma volute per poter battere la concorrenza e assumere i migliori talenti del settore. Anche le cyclette oggi è possibile acquistarle all’asta.

Le motivazioni che hanno portato alla grande asta

Elon Musk ha acquistato l’anno scorso la piattaforma Twitter e da allora sono numerosi i cambiamenti che ha apportato nella società. Tutto è partito con la scelta di tagliare ogni spesa possibile comprese i budget di infrastrutture per poter fornire servizi ai propri dipendenti.

Ha poi scelto di licenziare circa 3 mila lavoratori lo scorso novembre annunciando ai dipendenti rimasti che sarebbe cambiata la modalità di lavoro nell’azienda. A dicembre aveva poi lanciato l’annuncio dell’asta partita ufficialmente nella data odierna.

Non si conoscono le motivazioni di questa scelta ma quello che ha fatto sapere il rappresentante della Heritage Global Partners, Nick Dove, l’asta non ha niente a che vedere con la posizione finanziaria dell’azienda e che le entrate che ne deriveranno non andranno a coprire le spese effettuate per l’acquisto di Twitter.