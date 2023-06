Tutti vogliono i gol: il calciomercato degli attaccanti entra nel vivo

Il calciomercato ci ha già regalato diverse sorprese tra cessioni e acquisti in Italia e all’estero che stanno infiammando le aspettative, i sogni e purtroppo anche le delusioni di molti tifosi. Sandro Tonali è ormai pronto a lasciare il Milan per sbarcare al Newcastle, lo stesso (o quasi) vale per Marcelo Brozovic e con la destinazione Arabia Saudita che appare più lontana al contrario del Barcellona, in attesa di Davide Frattesi. Non ci sono solo i centrocampisti, in ogni caso, ma anche e soprattutto gli attaccanti. Marcus Thuram potrebbe aver tolto il coperchio dal vaso di Pandora, soprattutto considerando che tutte le maggiori big italiane sono alla ricerca di un nuovo bomber. Vediamo come stanno le cose e chi potrebbe arrivare effettivamente nel nostro Paese nelle prossime settimane.

Il calciomercato delle società italiane non può essere, per forza di cose, come quello che vediamo all’estero. Non a livello di costi almeno, perché i soldi spesi e gli ingaggi offerti non possono essere neanche lontanamente paragonati a ciò che possiamo permetterci in Italia. È così ormai da qualche anno e sicuramente ci siamo anche abituati a questo stato di cose, ben diverso rispetto a quando il nostro campionato era tra i primissimi per investimenti e riusciva ad attrarre i campioni all’apice della loro carriera. Serve maggior impegno, una dose elevata di creatività e soprattutto idee che possano compensare il resto, ma ora le nostre big sono pronte a trovare i calciatori giusti per migliorare considerevolmente i loro reparti offensivi o per sostituire chi potrebbe essere ceduto e ora è titolare inamovibile.

Da Lukaku a Morata, Scamacca e Osimhen: chi potrebbe arrivare e chi lasciare nella nostra Serie A

Le valigie sono fatte per partire e scoprire qualcosa di nuovo, ma se si parla di calcio vengono preparate anche per riscoprire se stessi. Per i bomber probabilmente il discorso vale anche di più, dato che per loro il gol è vitale, è quella linfa su cui si costruiscono i successi e senza cui non possono essere mai soddisfatti. In quest’estate che ora sta diventando calda, caldissima sono tanti i centravanti che potrebbero lasciare la Serie A e forse ancora di più quelli che, invece, potrebbero arrivare. La squadra più attiva, per forza di cose, è l’Inter.

Dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City senza segnare neppure un gol, ma con diverse occasioni nitide a favore, la sensazione è che proprio lì si fosse chiuso un ciclo e che diverse cose dovessero cambiare. In realtà, è così sia per dati anagrafici, sia per questioni contrattuali. Anche per valutazioni che sono state fatte durante tutto il resto della stagione e che alla fine pesano nelle decisioni finali, come è giusto che sia. Edin Dzeko, in realtà, è stato a lungo in bilico tra il rinnovo e l’addio all’Inter, ma i nerazzurri alla fine non sono riusciti a trattenere il bomber bosniaco, nonostante il grande contributo e la titolarità che aveva avuto nelle ultime due stagioni. Hanno pesato le richieste economiche, la necessità di ringiovanire il reparto e di guardare oltre. E alla fine sulla punta ex Roma e Manchester City è piombato un Fenerbahce solido e con una ricca offerta che si è dimostrata decisamente allettante per il ragazzo. Tanti saluti a chi con il suo contributo è stato fondamentale per Simone Inzaghi, ma a questo punto l’Inter si è ritrovata con il solo Lautaro Martinez come punto di riferimento offensivo per il presente e per il futuro. Di Romelu Lukaku parleremo a breve, ma resta un caso spinoso che la Beneamata dovrà risolvere a fatica nelle prossime settimane, se si risolverà. E poi c’è Joaquin Correa che non ha mai dato realmente garanzie e continuità, anche per qualche problema fisico di troppo: i vice campioni d’Europa di fronte a un’offerta congrua sono nell’ordine di idee di cederlo, anche se la sua sostituzione non appare semplice.

Per tutti questi motivi, e soprattutto per sostituire il bosniaco, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si sono gettati a capofitto su Marcus Thuram e con piena consapevolezza di fare uno sgarbo al Milan. Chi pensa sia solo un dispetto o una manovra di disturbo non è pienamente consapevole della situazione. Il francese, arrivato oggi a Milano, era nel mirino del club di Steven Zhang da diversi mesi, probabilmente già quando il Diavolo non era neanche nell’ordine di idee di affondare il colpo. La fitta concorrenza e le alte richieste di ingaggio e commissioni, però, avevano allontanato la sponda nerazzurra del naviglio. Il PSG e il Barcellona sembravano in prima fila, poi anche il Chelsea e il Newcastle. Non ci vuole molto per capire che sono club difficili con cui competere per prospettive sul campo e soprattutto per ragioni economiche.

Nel mese di giugno, in realtà, quello in cui ufficialmente il ragazzo ha detto addio al Borussia Moenchengladbach a parametro zero, alla fine il cerchio delle pretendenti si è ristretto e di tanto, lasciando nel novero delle papabili soprattutto il Milan che in Thuram ha visto quel calciatore in grado di aumentare il peso offensivo della squadra, crescere sulla scia di Olivier Giroud e formando un tandem letale con Rafael Leao che avrebbe potuto servirgli assist e palle d’oro da mettere in rete. Proprio sul più bello, quando ormai il ragazzo sembrava pronto a vestirsi di rossonero, anche grazie all’ottima opera di convincimento da parte della dirigenza e di Stefano Pioli, l’Inter è tornata forte sul calciomercato e consapevole delle commissioni decisamente più basse rispetto ai mesi precedenti.

Thuram ha scelto liberamente di vestirsi di nerazzurro, un po’ perché dal punto di vista tattico la Beneamata sembrava garantire un ruolo a lui più congeniale, un po’ perché il progetto era più attraente, ancora di più perché l’offerta di ingaggio era leggermente più alta, intorno ai 6,5 milioni a stagione. Fumata bianca, anzi nerazzurra, e il nuovo attaccante è servito per Inzaghi. E già oggi è sbarcato a Milano per concretizzare il suo trasferimento, con buona pace dei cugini e con le firme sul contratto.

Un acquisto che è pronto a infiammare il popolo nerazzurro, non solo per il dispetto e la vittoria sui rivali di sempre, ma anche per le giocare che potrebbe regalare in campo. In molti hanno parlato di lui sui social nelle ultime ore e dando il benvenuto al nuovo acquisto.

I problemi e le ambizioni dell’Inter, però, non possono fermarsi qui, perché c’è ancora tanto da fare per completare l’arsenale offensivo a disposizione del tecnico piacentino. Il caso più spinoso resta quello di Lukaku: il belga, infatti, resta sotto contratto con il Chelsea che questa volta non ha affatto intenzione di accettare un nuovo prestito a Milano. Proprio in questo scenario, sta cercando di inserirsi il Milan e soprattutto l’Arabia Saudita, ma la volontà del calciatore è d’acciaio e risponde solamente alla permanenza in nerazzurro, nonostante le altre cifre in ballo. Non sarà facile comunque sbrogliare una situazione che giorno dopo giorno si sta facendo sempre più complicata, anche perché stiamo parlando di un attaccante pagato due anni fa più di 100 milioni e con cui ora i Blues, la cui posizione è sempre più rigida, vogliono monetizzare.

Benvenuto nella prima squadra di Milano e nella seconda in Europa, Marcus#Thuram pic.twitter.com/PYsbKUsaKV — 🖤💙Simone Senna Locci (@sisonsen) June 27, 2023

⚫️🔵#Thuram, non lo conosco ma ho letto buone voci. Speriamo faccia bene anche all’ #Inter la carenza di attaccanti giovani e affidabili si fa spesso sentire. Non si può contare solo su #Lautaro. Il #fantacalcio inizia a farsi interessanti con i nuovi arrivi in #SerieA — Borgo7 🏴‍☠️🦇 (@borgo7) June 27, 2023

Per #Thuram ho le stesse good vibes di quando arrivò Lautaro SPERIAMO https://t.co/foUK1fnbRx — THE R⚫️X (@thereal_rox) June 27, 2023

Si attende una mossa dell’Inter che ha necessità di vendere per reperire i fondi necessari all’affondo in prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. Il primo indiziato resta uno degli idoli dei tifosi: Andrè Onana. Il portiere ha una valutazione intorno ai 60 milioni di euro e su di lui è forte il pressing del Manchester United, nel caso in cui non dovesse rinnovare David de Gea, anche lui finito nel mirino dei club sauditi a suon di denaro contante, e quindi pronti ad accontentare le sue esigenze economiche. Dal suo doloroso addio Marotta potrebbe ottenere il denaro per l’offerta al Chelsea che comunque non dovrebbe superare i 30 milioni di euro. Vedremo se basterà per arrivare alla fumata bianca e anche se intanto non si inseriranno concretamente altri club capaci di attirare le attenzioni del belga.

Detto di Correa, che comunque è una situazione che potrebbe scaldarsi soltanto nei giorni finali del calciomercato (o almeno questa è la sensazione), diversi credono che l’Inter potrebbe piombare anche su Alvaro Morata, in uscita dall’Atletico Madrid e i cui costi per il cartellino si aggirano attorno ai 10 milioni di euro. Non troppi, anche se si considera un ingaggio importante, e che permetterebbe di arrivare a un calciatore non troppo prolifico, ma utilissimo alla squadra. In questo caso, ci sarebbe ancora una volta da battagliare con il Milan, instaurando l’ennesimo derby di calciomercato dopo quelli che si sono susseguiti sul campo. Dopo aver perso Thuram, i rossoneri hanno assoluta necessità di trovare un altro attaccante e hanno messo nel mirino proprio l’ex Juventus e Gianluca Scamacca, di cui si sta parlando tanto e quotidianamente anche sui social e non sempre in termini positivi.

Porca miseria, a noi serve un attaccante da 20 goal e ci fissiamo con uno, #scamacca, post infortunio e un altro, #Morata , che segna con il contagocce!!! #Icardi ci fa schifo?! Porca miseria — Black mamba84 (@mamba84_black) June 27, 2023

#Morata operazione tappabuchi insensata. 10milioni e stipendio importante per un giocatore che va per il 31 anni quest’anno, oltre che personalmente come punta non mi fa impazzire. #Scamacca (classe 1999) è l’unica scelta con un futuro possibile. Se aprono al prestito. — Chris 🔴⚫️ (@chris1899acm) June 27, 2023

A naso, io preferisco #Icardi a #Morata e #Scamacca. Gli altri nomi di cui si parla, li ho visti tutti poco, incluso #Pulisic #SempreMilan — Riccardo Schiroli (@SchiroTheBabe) June 27, 2023

L’ex Sassuolo non ha vissuto una stagione particolarmente esaltante in Premier League dove, a causa degli infortuni patiti e della discontinuità che lo avevo caratterizzato anche in Italia, ha messo a segno solo tre gol. La società di Gerry Cardinale e la Roma sperano di acquistarlo in prestito, ma ancora non è arrivata alcuna apertura a questa soluzione. Certo, per età e caratteristiche sarebbe il profilo ideale per entrambe. Nel Milan potrebbe rappresentare quel talento in grado di spaccare le partite con i suoi 196 centimetri d’altezza e di garantire grande presenza in area di rigore. Potrebbe anche essere quel talento in grado di trovare soluzioni dalla lunga distanza, come ha già fatto tante volte in carriera, e quindi di sbloccare anche le partite più chiuse e in cui gli avversari non lasciano spazi per andare in porta. Certo, ci sarebbe da rimetterlo del tutto in sesto e soprattutto da caricare sotto il profilo mentale per fargli ritrovare la retta via, anche quella che porta alla Nazionale di Mancini.

Non si tratta di vere prime punte, però i rossoneri sono particolarmente attivi per risolvere anche il problema relativo gli esterni offensivi. Parallelamente all’affare Ruben Loftus-Cheek, è pronta a entrare nel vivo anche la trattativa per Christian Pulisic con il Chelsea. Il laterale d’attacco al Borussia Dortmund sembrava destinato a diventare uno degli enfant prodige del calcio internazionale. Il suo dribbling è magico, il pallone resta attaccato al piede, il tiro è quello di un campione e anche la continuità con cui queste giocate gli riescono. Poi, però, qualcosa si spegne e si spegne in quel Chelsea che sta già diventando il serbatoio di un numero esasperante di talenti acquisiti e bruciati con una velocità imbarazzante. Ora a distanza di anni non è più giovanissimo e non è più un enfant prodige, ma quella qualità, l’emozione di essere decisivo, può ritrovarle in Italia dove il Milan è pronto ad accoglierlo. Il problema è che la valutazione tra le due società ancora non coincide e non è così semplice far sì che sia così in tempi brevi. Infatti, la forbice è ancora importante. I Blues, che ora si sono convinti a non voler svendere, chiedono 25 milioni di euro per il loro gioiello, i rossoneri sono pronti a spingersi a 15. La sensazione è l’operazione alla fine possa davvero andare in porta e rinforzare una trequarti, quella di Pioli, che ha bisogno di una ventata di aria fresca sia al centro, sia sulla fascia destra, visto anche il vuoto lasciato da Brahim Diaz. E il nome dell’ex Borussia Dortmund sta infiammando ancora una volta i social, visto che si tratta di un nome che piace e che entusiasma il pubblico milanista, un po’ giù dopo l’addio di Tonali.

Sec me i 2 cc arrivano quasi sicuro…poi ci sono 2 opzioni, Chuwkueze e basta, altrimenti pulisic e kamada…per quello il giapponese è in stand by — Rudi (@Rudi57315501) June 27, 2023

Loftus vale 10 Tonali e lo vedrai, non abbiamo giocato a lanci lunghi tutta la stagione con lui titolare perché Pioli voleva, semplicemente è scarso Tonali. Pulisic se sta bene dopo Leao è il più forte che abbiamo. — Theåo 17 (@theao_17) June 27, 2023

Chi si lamenta di Pulisic ,deve fare pace con il cervello . andato al Chelsea per 68 mln ,trovando una situazione assurda con tre esoneri — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) June 27, 2023

non sarebbe un panchinaro.

uno dei problemi del Milan quest’anno è stato l’assenza di riserve di livello: Pulisic (anche se arrivasse uno come il nigeriano) giocherebbe spessissimo sia subentrando, sia dall’inizio per variare o per provare un modulo più offensivo — Frank Grimes (@FrankGrimesSMM) June 27, 2023

Ce ne vuole coraggio a schifare Pulisic quando da 2 anni si gioca con Saelemekers e Messias, ma tanto… — Omar Serravalle 🔴⚫ MT (@omerino96) June 27, 2023

Personalmente spero che il “tesoretto” lo spendano per un mediano o una punta decente, mentre francamente a ste cifre pulisic lo prenderei, è un affare (con alta dose di rischio sia chiaro) — Bobiz Esteban Pioli (@el_bobibon) June 27, 2023

Un po’ di equilibrio non guasta mai. Ormai si legge di tutto, vogliono chiunque non tenendo conto degli ingaggi (#icardi) e delle commissioni tipo quelle richieste dal padre di #ArdaGüler. Se facessimo #pulisic, #Kamada e #Morata saremmo già più forti rispetto alla scorsa stag. — Il Milanista critico 🤨 (@MilanCritic) June 27, 2023

Pulisic non è comunque l’unico profilo che il Milan sta seguendo con grande attenzione. Infatti, sulla lista del Diavolo c’è da mesi Samuel Chukwueze. Il classe ’99 del Villarreal ha un grosso vantaggio rispetto agli altri: può giocare sia da prima punta, sia da esterno d’attacco. Nell’ultima stagione in Liga, quella in cui ha fatto meglio, ha totalizzato sei gol e cinque assist, pochi per essere considerato un bomber puro. Le sue qualità, però, non possono essere riassunte solo dai numeri freddi che ci aiutano a leggere il pallone, ma gli tolgono anche un po’ di magia. Infatti, parliamo di un calciatore estremamente bravo nel dribbling, nel saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, un aspetto fondamentale nel 4-2-3-1 e che troppo spesso è mancato al Milan nella stagione appena passata quando gli avversari erano troppo rinchiusi nella loro metà campo.

Infine, un profilo ancora diverso è Arda Guler. Stiamo parlando di un talento enorme, giovanissimo, che fa parte della scuderia di Rafaela Pimenta e gioca nel Fenerbahce dove ha fatto vedere cose stupende quest’anno. Lui non è proprio un attaccante, più un centrocampista, trequartista o un laterale d’attacco, partendo rigorosamente da destra per accentrarsi sul suo mancino d’oro. Inventa, dribbla e calcia come solo i grandi fanno e soprattutto dà l’impressione di poter fare la differenza in qualsiasi momento. La clausola da 17,5 milioni, ancora non troppo alta per un talento del genere, fa tanta gola, ma bisogna anche considerata la folta concorrenza che è piombata sul calciatore e anche le commissioni richieste dagli agenti che alzano di tanto i costi dell’operazione. La sensazione è che sia comunque un’operazione slegata dalle altre, uno sfizio che in futuro, se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe diventare molto di più, qualcosa di storico.

Ma arda guler c’è qualcosa di serio o non mi devo illudere? — Nick_ACM 🇮🇹🏆 (@milanforce97) June 27, 2023

A tutti quei tifosi che vorrebbero ARDA GULER solo 18m di clausola, ce il papa’ che chiede ALTRETTANTI DI COMMISSIONI. Ecco perche a volte nessuno va su certi giocatori anche da clausola bassa, ti devi comprare pure il padre — Giacomo Molea (@giacomo_mo12599) June 27, 2023

per me devi aspettarti profilo basso, ingaggi bassi e giocatori di prospettiva. non una vera e propria rivoluzione, o comunque per come si stanno muovendo le altre in serie A difficile competere veramente così. Arda Guler di turno lo prendi sapendo già di darlo al Real e fareplus — anti-cardinalismo (@bocceo97) June 27, 2023

Con l’arrivo di Loftus-Cheek e la ormai conferma di Kamada (appena confermato da Pellegatti), gli slot per gli extracomunitari sono finiti. Ma la convinzione per Arda Guler è ancora alta. Non sarà un suggerimento alle partenze imminenti di Krunic/Messias? #ACMilan #calciomercato — Alessio (@AlessioPassa) June 27, 2023

Chi non cerca laterali d’attacco, almeno per il momento, e perché ne ha già trovato uno nuovo, è la Juventus. Dopo aver messo alle spalle i problemi giudiziari, la Vecchia Signora ha anche trovato la maniera di portare a casa un’operazione estremamente importante, quella legata a Timothy Weah. Il figlio d’arte può anche giocare nei due davanti, come seconda punta, ma nell’ultima stagione si è specializzato in un ruolo diverso, quello di laterale di centrocampo a tutta fascia. Un nuovo Cuadrado per intenderci e che può fare della duttilità una delle sue armi principali. È ancora giovane e ha ampi margini di miglioramento, come è giusto che sia, ma Allegri è pronto a forgiarlo con i dogmi della sua fase difensiva, per poi permettergli di scatenare la sua velocità in contropiede. Se dovesse restare Federico Chiesa, inoltre, potrebbe giocare tranquillamente come ala nel 4-3-3 o nel 3-4-3, entrambi moduli testati nelle ultime stagioni. A dare un po’ di torto all’investimento effettuato dalla Vecchia Signora c’è, invece, il bilancio di reti segnate nell’ultimo anno in Ligue 1: neanche una e parlando di attaccanti non può passare in secondo piano.

Poi, anche se un po’ all’ombra dei riflettori mediatici che non hanno dato più importanza di tanto all’argomento, la Juventus si è già mossa tanto in attacco. Intanto, ha trattenuto Moise Kean che non è una mossa banale anche dal punto di vista economico e per l’importanza che gli ha dato Massimiliano Allegri nei mesi passati. Lo stesso destino è stato deciso per Arkadiusz Milik per cui è arrivato un accordo importante per il Marsiglia e neanche tanto costoso per un bomber comunque affidabile e che conosce bene la Serie A. Il polacco ha dimostrato di poter essere una freccia di lusso nell’arco del tecnico livornese e averlo a disposizione anche in futuro può essere un fattore fondamentale anche per spaccare le partite più ostiche a gara in corso o sostituire i titolarissimi. E anche questo è un dato essenziale in stagioni sempre più lunghe e ricche di impegni.

Il discorso attorno a cui gira il calciomercato degli attacchi della Juventus è, quindi, quello delle cessioni, almeno per i bomber. Se ad andare dovesse Chiesa che ha diverse pretendenti in Europa, e specialmente in Premier League, entrerebbe un bel gruzzoletto nelle casse dei bianconeri, utili per portare a termine un restyling completo dell’intero reparto. È chiaro che sarebbe comunque una perdita importante e che andrebbe compensata a dovere, senza essere sicuri di poter trovare davvero il nome giusto. Un caso ancora diverso è quello relativo a Dusan Vlahovic: il centravanti serbo non ha dato il meglio nell’ultima stagione, anche a causa di una pubalgia che ha stoppato per mesi il percorso di crescita dell’ex Fiorentina. Resta, però, la sensazione che non sia particolarmente adatto al gioco di Allegri che probabilmente preferisce contropiedisti a chi, invece, alberga l’area di rigore ed è letale negli ultimi metri. Il matrimonio a suon di milioni, insomma, non ha dato i frutti sperati, anche se l’età è a favore dell’ex viola e se arrivassero grossi club internazionali con l’offerta giusta, a quel punto sarebbe anche corretto cederlo e, quindi, trovare un sostituto più adatto. Intanto, le discussioni sul bomber non si fermano sui social, anche perché da lui potrebbero passare tanti obiettivi nella prossima stagione bianconera.

È la cosiddetta stagione di transizione in cui si punta a fare meno peggio possibile (almeno quarti) con ciò che si ha e cercando di recuperare dal mercato le mancate entrate della Champions. Detto questo, anche vendendo Chiesa e Vlahovic, per me, il Campionato devi giocartelo — Fra (@Fraaaaa96) June 27, 2023

Vedere come #Allegri si impegna per far rinnovare a certe cifre De Sciglio, Alex Sandro e Rabiot e avere poco interesse per giocatori come Chiesa e Vlahovic e a suo tempo #Dybala. Allegri cura molto la difesa e il centrocampo, in attacco qualche gol arriva sempre. — Dybala News (@dybalapaulonews) June 27, 2023

Perdere Iling per me sarebbe molto più inaccettabile delle eventuali cessioni di Chiesa, Bremer o Vlahovic, per la prima volta forse abbiamo un top player giovanissimo in casa, perderlo senza quasi aver cominciato sarebbe un delitto. — EvoD b kam (@kamzes) June 27, 2023