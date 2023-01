Tutti i desideri di questi segni si esaudiranno quest’anno: 2023 pieno di soddisfazioni

I desideri di questi segni zodiacali sono pronti per essere esauditi, un 2023 con mille soddisfazioni e sorprese da cogliere al volo.

Il 2023 è iniziato e tutti i segni zodiacali si spostano a seconda del loro allineamento planetario. In realtà, ci sono già state le previsioni da parte degli esperti e sappiamo bene che un determinato gruppo di segni potrà realizzare i propri desideri nel 2023 a partire proprio da gennaio. Giove, Plutone e Saturno si uniscono e creano un ritmo molto interessante che porterà ad un determinato gruppo di persone. Le influenze sono favorevoli e questi segni devono tirare fuori i sogni dal cassetto perché è il momento di realizzarli.

Segni zodiacali, questi potranno realizzare i loro desideri nel 2023

Avete mai pensato di chiamare il classico genio della lampada per esaudire i desideri? Sarebbe veramente bellissimo poterlo fare un giorno, con la sua simpatica forma allungata e il blu che lo contraddistingue mentre esce dalla lampada.

Nella realtà possiamo farci aiutare dai Pianeti e dal loro allineamento positivo a partire da gennaio 2023 solo per questi segni zodiacali. Sono loro infatti che potranno aprire il cassetto dei sogni e concretizzarli una volta per tutte, grazie alle stelle favorevoli.

Nei primi mesi del 2023 ci sono buone prospettive, ma è da maggio che Giove entra nel segno del Toro portando fortuna e cambiando completamente ogni tipo di prospettiva sino ad oggi vissuta. Buonissima la posizione di Plutone nel segno del Capricorno, soprattutto per questi tre segni zodiacali che saranno veramente fortunati:

Toro

Concreto in tutto quello che viene fatto, il segno zodiacale del Toro inizia a poter vedere i frutti di tutte le sue fatiche. La fortuna nel 2023 bussa finalmente alla sua porta, con Giove favorevole e Plutone che gli strizza l’occhio.

Il Toro deve prendere tutti i suoi obiettivi e portarli al termine, con entrate ingenti e anche il coronamento di uno dei suoi più grandi desideri. Le stelle aiutano il segno, ma è lui che dovrà uscire leggermente dalla comfort zone e spingere per ottenere quello che vuole da tempo. Per quanto riguarda il lato sentimentale, le stelle aiutano i sigle nel trovare l’anima gemella e poi le coppie nel comprare casa o realizzare quei desideri mai espressi ad alta voce. Insomma, qualsiasi cosa è possibile e basta volerlo.

Cancro

Chi è nato sotto il segno del Cancro è un tipo paziente che ha aspettato sino ad oggi per vedere i propri sogni realizzati. Nella vita professionale si potrà assistere ad una espansione, un cambio di lavoro e maggiori entrate ma è bene muoversi subito e prendere al volo le occasioni. I Pianeti sono tutti favorevoli e aiutano il segno ad arrivare al traguardo, soprattutto quando Saturno entrerà in Acquario.

Benissimo l’amore, anche se messo sotto pressione per poter ottenere solo il meglio dal partner. Il 2023 è un vortice di idee, occasioni e di rivincite.

Capricorno

È un segno serio e concreto, ma questa volta è bene che si lascino andare quelli nati sotto il segno del Capricorno. La strada non ha più alcuna porta chiusa e i progetti sono praticamente pronti per essere portati a termine. Anche se per questo non è facile, l’ottimismo dovrà essere ciò che porterà avanti gli obiettivi mese dopo mese.

Bene amore e lavoro, si deve buttare a capofitto perché non ci sono rischi all’orizzonte ma solo solide opportunità. Bisogna approfittare di Saturno nel segno dell’Acquario e cavalcare l’onda sino a quando è possibile.