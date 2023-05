Tutti i cambiamenti per le professioni del futuro

Le professioni che caratterizzeranno il futuro del lavoro saranno influenzate dalle tendenze emergenti e dai cambiamenti sociali ed economici in atto. Secondo le previsioni, i settori che registreranno una crescita significativa saranno quelli legati alla sostenibilità ambientale e alle nuove tecnologie, in particolare quelli relativi all’intelligenza artificiale, alla cybersecurity e ai Big Data.

Tuttavia, alcune professioni tradizionali potrebbero subire una riduzione delle opportunità di lavoro, mentre altre potrebbero trasformarsi in modo significativo per adeguarsi alle nuove esigenze del mercato.

In questo contesto, è fondamentale che le persone acquisiscano le competenze necessarie per far fronte alle nuove sfide e sfruttare le opportunità offerte dal mercato del lavoro in continua evoluzione.

I dati pubblicati

Il World Economic Forum (Wef) ha pubblicato il rapporto sul futuro dell’occupazione per il 2023, il quale suggerisce che coloro che cercano lavoro nei prossimi anni dovrebbero rivolgere la loro attenzione ai settori dell’intelligenza artificiale, della cybersecurity e dei Big Data.

Secondo le proiezioni degli esperti, circa un quarto dei posti di lavoro (il 23%) subirà un cambiamento nei prossimi cinque anni, con la creazione di 69 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale e l’eliminazione di 83 milioni.

Nonostante la perdita di alcune posizioni in alcuni settori, il rapporto evidenzia che ci sarà comunque un aumento dell’occupazione nei settori della sostenibilità e delle nuove tecnologie. Si può perciò affermare che le professioni che caratterizzeranno il futuro del lavoro saranno influenzate dalle tendenze emergenti e dai cambiamenti sociali ed economici in atto.

La classifica

Il futuro del lavoro vedrà la crescita di alcune professioni, tra cui specialisti di AI e di machine learning, analisti business intelligence, esperti di sicurezza informatica, ingegneri FinTech, data analyst, ingegneri della robotica, specialisti di Big Data, operatori di attrezzature agricole, specialisti in trasformazione digitale e sviluppatori di blockchain.

Allo stesso tempo, ci saranno alcune professioni in via d’estinzione, tra cui sportellisti di banca, addetti ai servizi postali, cassieri, impiegati data entry, segretari amministrativi, archivisti, addetti alla contabilità, impiegati assicurazioni, venditori porta a porta e addetti al credito.

Secondo il rapporto, le tecnologie moderne contribuiranno in maniera positiva alla creazione di posti di lavoro. Tra le tecnologie considerate, i Big Data si trovano in cima alla lista con il 65% degli intervistati che immagina una certa crescita di posti di lavoro nei ruoli collegati.

Le previsioni per il futuro

In base alle previsioni, si prevede una crescita media del 30% per le professioni legate all’analisi dei dati, ai Big Data, all’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale e alla sicurezza informatica entro il 2027.

Sempre secondo il report, il 42% delle aziende intervistate ha dichiarato che la formazione dei lavoratori all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data sarà una priorità nei prossimi cinque anni, seguita dal pensiero analitico (48%) e dal pensiero creativo (43%).

Secondo le previsioni, uno dei settori che creerà il maggior numero di lavori nei prossimo futuro sarà l’e-commerce, con l’aspettativa di quasu due milioni di nuovi posti inerenti al digitale. Tra questi, ci saranno specialisti dell’e-commerce, esperti della trasformazione digitale e professionisti del marketing e della strategia digitale.

Il tempo passa e bisogna rimanere sempre aggiornati per non rimanere indietro.