“Tutta colpa di Isabel”, l’indiscrezione bomba: ha svelato tutto su Totti a mamma Ilary

A quanto pare prima della fine della loro relazione, Ilary Blasi ha fatto spiare Totti da un investigatore privato. Vediamo perché.

Una delle rotture più discusse di sempre è sicuramente quella avvenuta tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Non sono state rivelate le cause della separazione, anche se da diverse settimane girano voci che si siano lasciati a causa di dei tradimenti.

Secondo alcune fonti infatti Ilary avrebbe scoperto del tradimento di Totti tramite un investigatore privato, che ha assunto dopo una confessione particolare della figlia Isabel.

Cosa è successo realmente tra Ilary e Totti?

In base a come è stato riportato dal settimanale Chi, a quanto pare tutto è iniziato quando Francesco Totti ha deciso che la sorella di Ilary non dovesse più gestire il suo profilo Instagram, lì la showgirl romana ha iniziato ad insospettirsi.

Verso il mese di febbraio di quest’anno Dagospia aveva poi riportato la notizia di un presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, in quanto i due erano stati visti insieme allo stadio. Il calciatore però smentisce tutto e la showgirl decide di crederci, concentrandosi sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi e rivelando anche a Verissimo di non avere alcun sospetto su un presunto tradimento del marito.

La situazione cambia quanto la figlia Isabel le avrebbe confessato di aver trovato altri due amichetti con cui giocare il pomeriggio, la showgirl si è poi accertata che si trattasse proprio dei figli di Noemi Bocchi. A quel punto la Blasi decide di assumere un investigatore privato per far luce sulla vicenda.

Le scoperte dell’investigatore privato

L’esperto assunto da Ilary Blasi ha poi fatto delle rivelazioni alla showgirl romana che probabilmente si aspettava, ma che non ha mai voluto vedere. Infatti a quanto pare Francesco Totti ha una relazioni ormai da mesi con la sportiva 34enne Noemi Bocchi. Madre di due figli ed ex moglie dell’imprenditore Mauro Caucci.

I due si sarebbero frequentati in varie occasioni, facendo conoscere anche i rispettivi figli.

A quel punto la relazione tra Ilary e Totti è terminata definitivamente. Come è già stato affermato i due non hanno mai rivelato le reali motivazioni della separazione, né attualmente hanno confermato le rivelazioni fatte dal settimanale Chi. Inoltre hanno espresso tramite i loro social la volontà di non volerne parlare, in rispetto della loro famiglia e del benessere dei loro figli.