Turisti italiani non pagano il conto in Albania, interviene Giorgia Meloni

L’episodio è avvenuto nella città di Berat, dove appunto degli italiani hanno mangiato in un ristorante ma al momento di pagare il conto si sono dileguati. La notizia si è diffusa velocemente arrivando fino alla presidente del Consiglio italiana che ha chiesto all’Ambasciata del nostro Paese a Tirana di intervenire. Quest’ultima lo ha fatto e poi ha rilasciato un comunicato dicendo che il saldo era stato effettuato, per la contentezza del titolare del locale che tuttavia aveva avuto una reazione pacifica, prendendola con filosofia, al contrario della Meloni.

Ha scatenato indignazione il caso del gruppo di turisti italiani che in Albania non hanno pagato il conto in un ristorante di Berat. Saputa la notizia, Giorgia Meloni infuriata ha chiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di provvedere al pagamento.

L’episodio è avvenuto negli stessi giorni in cui la premier era nella sua visita lampo nel Paese per incontrare Edi Rama e forse proprio per questo ha preso molto a cuore la vicenda. Un affronto effettuato proprio quando le due personalità politiche si stavano incontrando, non poteva accettarlo.

“Gli italiani rispettano le regole e saldano i debiti, ci auguriamo che episodi come questo non si ripetano” ha concluso l’Ambasciata con sede a Tirana, nella nota in cui ha specificato che le richieste della Meloni sono state portate a termine.

Edi Rama in realtà non ci era rimasto troppo male della bravata però quando è giunta la notizia, la Meloni era a Valona proprio insieme a lui e invece – come raccontato dallo stesso premier albanese a La Stampa – la sua faccia non era affatto scherzosa. “Tutti ridevano ma lei ha messo il muso e ha ordinato all’ambasciatore di risolvere la situazione, chiamando i turisti imbecilli e chiedendogli di rilasciare al termine, un comunicato”. “L’Italia non può perdere di rispetto all’estero” avrebbe detto visibilmente alterata.

I fatti

La reazione di Giorgia Meloni è stata immediata. I quattro furbetti stavano trascorrendo una serata nella città albanese di Berat, famosa per il centro ricco di monumenti di interesse storico. A un certo punto, terminata la cena all’interno di un locale hanno deciso di fuggire senza pagare, addirittura dopo aver fatto per tutto il tempo i complimenti al personale per la qualità del cibo.

Si sono dileguati fra le stradine che si intersecano nel centro storico, scomparendo prima che lo staff del locale potesse accorgersene. Sono scoppiate le polemiche e la storia è diventata virale, prima sui social grazie a un video ripreso da una telecamere di sorveglianza della zona, poi sui media albanesi.

Anche il proprietario del ristorante ha voluto dire la sua: “Dovevano pagare 8.451 lek (80 euro), non ci era mai successa una cosa del genere. Il mio locale non ha prezzi esorbitanti, spero solo che con quei soldi facciano qualcosa di buono”.

Un commento molto umile che in qualche modo cercava di sdrammatizzare la bravata dei quattro turisti, ma la notizia è giunta direttamente alla Meloni, che non l’ha presa bene.

Nel frattempo, i protagonisti di questa storia ancora non si sono fatti avanti, ma di certo sono diventati famosi pur non volendo, per un gesto che però non ha nulla di nobile.