Turista subisce l’amputazione di un piede in un incidente in mare

Un grave incidente è quello che è accaduto in Sardegna che ha provocato ad un turista l’amputazione di un piede. Il tutto è accaduto mentre questi si trovava su di una barca.

L’uomo si trovava a bordo dell’imbarcazione insieme a degli amici quando la cima si è impigliata nell’elica del catamarano. Cosa è successo.

Grave incidente in mare

Non si è perso d’animo quando ha visto ciò che stava accadendo. Quello che stiamo per raccontarvi ha per protagonista un uomo di 35 anni che si trovava in vacanza in Sardegna, sulla costa orientale dell’isola. Ha notato che la cima del catamarano sul quale si trovava insieme ad alcuni amici, si era impigliata nell’elica dell’imbarcazione stessa.

E, nel tentativo di liberarla, si è ferito in modo molto grave, tanto che ha subito l’amputazione di un piede. Lui, 35 anni originario della Repubblica Ceca, era a bordo con degli amici nelle acque di La Caletta a Siniscola. Immediatamente arrivati i soccorsi della Guardia Costiera, stando ad una prima ricostruzione, il catamarano stava ormeggiando quando l’uomo, per lanciare la cima, è finito in acqua attorcigliandosi attorno all’elica.

Una situazione disperata che ha portato i medici del 118 a dargli sul posto le primissime cure, ma poi a trasportarlo in ospedale con l’elisoccorso, a Cagliari. Qui, nel centro specializzato, i medici sono stati costretti ad amputargli il piede.

L’incidente è avvenuto ieri mattina nelle acque antistanti la costa orientale della Sardegna. Al momento, il 35enne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove è stato operato per l’amputazione del piede. Dall’altro lato, invece, la Guardia Costiera di Olbia ha ricostruito la dinamica del tragico incidente.

Un 35enne ha subito l’amputazione del piede

Il catamarano stava entrando in porto per ormeggiare. Qui, il 35enne ceco, nel lanciare la cima in banchina, ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. La cima stessa si è arrotolata attorno ad un suo piede, imbrigliandolo completamente.

Proprio in quel momento, lo skipper ha inserito la marcia avanti e l’elica ha tagliato di netto l’arto inferiore dello sfortunato turista. Come dicevamo, immediati sono stati i soccorsi, quanto della Guardia Costiera di competenza, quanto anche del personale medico del 118 che ha subito prestato i primi soccorsi sul posto al 35enne, prima di trasportarlo in elisoccorso all’ospedale di Cagliari, dove è avvenuta l’operazione.

Una tragedia che è accaduta all’improvviso nel giro di pochissimo tempo ma che ha visto, purtroppo, come vittima, un giovane turista di 35 anni che è rimasto ferito in modo grave, al quale gli è stato amputato un piede.