Turista salvata, a Roma, da uno stupro

La violenza stava per consumarsi in pieno centro a Roma e vittima è stata una donna che, semplicemente, stava cercando il numero civico di un hotel dove doveva alloggiare.

Il 38enne, di origini bengalesi, ha fatto credere alla donna di essere arrivata al posto che cercava. Ma in realtà l’ha poi aggredita. Ecco cosa è successo.

Violenza sessuale che stava per consumarsi

L’arrivo di un ragazzo ha impedito all’uomo di proseguire nel suo atto diabolico e consumare la violenza su di lei, una donna che stava semplicemente cercando il numero civico di un hotel presso il quale doveva alloggiare. È successo a Roma, in pieno centro storico.

Lui, un 38enne di origini bengalesi è stato arrestato dalla Polizia dopo che aveva aggredito la donna all’interno dell’atrio di un palazzo, nelle vicinanze del Viminale. Lei stava solo cercando il numero dell’hotel presso il quale doveva alloggiare a Roma e quell’uomo l’ha ingannata, l’ha fatta entrare in uno stabile che non era quello che la donna cercava. Poi ha chiuso il portone alle sue spalle e l’ha aggredita.

Ma l’arrivo di un ragazzo, condomino del palazzo, è stato provvidenziale. Il giovane ha notato che il 38enne stava aggredendo quella donna e stava per abusare di lei ed è riuscito a fermare l’uomo nel suo intento. L’uomo, prima dell’arrivo del ragazzo condomino del palazzo, aveva ingannato la donna con una semplice frase: “Sì, è questo l’ingresso dell’hotel… Prego”.

Una donna salvata da un ragazzo di 20 anni

L’ha così convinta ad entrare in quel portone, ha chiuso e le è saltato addosso. La ragazza, che stava cercando quell’albergo a due stelle dove la attendeva il suo fidanzato, si è trovata invece in un posto che non conosceva e stava per subire violenza sessuale. Nel suo tentativo di difendersi, l’aggressore, per trattenerla, l’ha morsa e anche provocato nei graffi, per cercare di tenerla ferma e consumare la violenza che aveva in mente, mentre la donna, dall’altro lato, cercava di divincolarsi e fuggire alla sua presa.

Le urla disperate della donna sono state udite dal ragazzo di 20 anni che ha aperto il portone ed ha visto quello che stava accadendo. Ha sorpreso il 38enne aggressore alle spalle e ha cercato di bloccarlo, ma lui è riuscito a fuggire. La ragazza in stato di shock è rimasta in ginocchio, con una ferita sanguinante sulle labbra.

Immediatamente allertate le forze di Polizia, queste che si trovavano a pochi metri, hanno raggiunto il palazzo dove la ragazza era stata aggredita e l’hanno soccorsa. L’aggressore è stato anche lui subito individuato ed arrestato, poiché aveva cercato, nel suo tentativo di fuga, rifugio sempre all’interno del palazzo.

L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale. Al momento si trova in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip.