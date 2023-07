Turista 17enne sorpreso a sfregiare il Colosseo: denunciato

Ennesimo sfregio subito dal Colosseo, questa volta a causa di un 17enne tedesco in viaggio con la scuola, che ha grattato parte del laterizio. È il terzo caso nel giro di pochi giorni di questo tipo. Il ragazzino ora rischia non solo una multa salatissima, ma anche il carcere.

Dopo quanto accaduto ieri, un altro turista straniero ha sfregiato il Colosseo a Roma, rovinando e provocando la caduta di parte del laterizio. Uno studente tedesco di 17 anni, in viaggio con la scuola, ha rovinato il muro esterno del monumento, ed è stato denunciato ai Carabinieri di Piazza Venezia. Ora rischia non solo di ricevere una multa pesantissima, ma anche il carcere. Solo ieri, un’altra ragazzina svizzera sempre di 17 anni aveva inciso il suo nome sulle pareti, venendo ripresa da una guida turistica italiana, che ha poi segnalato il fatto alle autorità.

Turista tedesco di 17 anni sfregia il Colosseo: denunciato

Dopo il caso delle scorse settimane del turista inglese (bulgaro di origini), che aveva inciso il suo nome e quello della fidanzata sul muro del monumento romano, salvo poi giustificarsi dicendo che non “sapeva fosse antico”, ieri ha suscitato clamore quello della ragazzina svizzera di 17 anni, in vacanza con la sua famiglia nella Capitale, ripresa da una guida turistica italiana mentre incideva l’iniziale del suo nome sul laterizio del Colosseo.

Nuovo sfregio al Colosseo, una turista svizzera incide le sue iniziali: rischia il carcere e una maximulta. E’ stata filmata da una guida e denunciata #ANSA https://t.co/LwYpfzyrdK pic.twitter.com/ZptKpOD1Db — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 15, 2023

La guida ha quindi avvisato la vigilanza del parco archeologico del Colosseo, che ha a sua volta avvisato i carabinieri che l’hanno denunciata per deterioramento e deturpamento di Beni culturali. Incredibile la reazione dei suoi genitori, che hanno dichiarato furiosi: “Ma cosa ha fatto? Non ha fatto nulla di male, è una ragazzina” mostrando, se possibile, ulteriore disprezzo nei confronti del patrimonio artistico del nostro Paese. Ora la ragazza non solo rischia una maxi multa, ma anche il carcere, visto che per tale reato è prevista la detenzione da 2 a 5 anni.

Un destino simile a quello di un suo coetaneo, pizzicato a sua volta a sfregiare una parte del laterizio posto al piano terra del monumento, e che ne ha causato un parziale distacco. Il ragazzo, originario della Germania, che si trovava a Roma in gita con la scuola, è stato denunciato ieri a carabinieri di Piazza Venezia per deturpamento del Colosseo, e dopo essere stato accompagnato in caserma da un suo insegnante, rischia ora una multa fino a 15.000 euro e come nel caso della 17enne, anche il carcere.

Si tratta di tre episodi di questo tipo che accadono nel giro di poche settimane, e che stanno esasperando non solo i cittadini, ma anche numerosi esponenti politici, che chiedono maggiore severità nei confronti dei vandali. Roma e i suoi monumenti sono da tempo oggetto di attacchi non solo da parte di turisti maleducati, ma anche di associazioni ambientaliste come Ultima Generazione, che non ha esitato più volte a imbrattare fontane e altre opere d’arte.