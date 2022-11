Tunisia-Francia, probabili formazioni

La Francia campione del mondo si presenta all’ultima giornata sfidando la Tunisia, Mbappè e compagni sono già sicuri della qualificazione ma vorranno comunque chiudere in bellezza il proprio girone con un’altra grande vittoria.

Missione difficile invece per la Tunisia che ha l’obbligo di vincere per poter sperare ancora in una storica qualificazione.



Nonostante le tante assenze e gli infortuni il percorso della Francia fino a questo momento è stato vincente e convincente.

Kylian Mbappè si è preso la squadra in mano segnando 3 gol in due partite ed anche oggi nonostante il turnover generale sarà sicuramente in campo a guidare l’attacco.

La Tunisia in queste due partite ha dimostrato di avere tanto cuore ed orgoglio, i nordafricani però sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo mondiale ed oggi proveranno a fare l’impresa per raggiungere quella che ad ora sembra un’improbabile qualificazione.

Kadri in conferenza stampa ha caricato ambiente e tifosi, la sua Tunisia crede nel miracolo ed oggi scende in campo per provare a battere i campioni del mondo in carica.

𝘾𝙝𝙖𝙦𝙪𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙚𝙨𝙩 𝙪𝙣 𝙚́𝙫𝙚́𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 🔥 🏆 Coupe du Monde 2022

🏟️ Dernier match du Groupe D

🇹🇳 Tunisie / France 🇫🇷

🕓 16H00

📺 @TF1 #TUNFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/YGRooNGCgW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022

Francia con il solito 4-2-3-1, davanti c’è Giroud

Un pò di turnover per Didier Deschamps che farà riposare qualche calciatore in vista degli ottavi di finale.

Tanti esordi in questo mondiale con Camavinga, Coman e Veretout che dovrebbero partire titolari, c’è invece ovviamente Mbappè che giocherà in appoggio del rossonero Giroud.



Riposa Lloris, in porta c’è Mandanda, davanti a lui la difesa a quattro è formata da Pavard, Konaté, Saliba e Camavinga.

A centrocampo Guendouzi e Fofana con Mbappè, Griezmann e Coman in appoggio di Giroud.

Tunisia con il 3-4-3, Jebali punta centrale

La Tunisia è obbligata a vincere per continuare a sperare, Kadri aspetta i gol di Jebali che oltre al solito lavoro per la squadra deve tornare a segnare.

Tra i pali c’è Dahmen, Bronn, Talbi e Meriah in difesa con una linea di centrocampo a quattro tornata da Drager, Skhiri, Laidouni e Ali Abdi.

Davanti la Tunisia scende in campo con il tridente formato da Sliti, Jebali e Msakni.

La partita si giocherà alle 16 italiane, in contemporanea con Australia-Danimarca e sarà visibile in chiaro sui Canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.