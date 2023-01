Tubi cartone della carta igienica, 10 usi nascosti che ancora non conoscevi

Meglio non buttare i tubi di cartone della carta igienica: puoi riciclarli in modo creativo. Ecco dieci usi alternativi.

I tubi della carta igienica potranno servire anche per realizzare speciali lavoretti insieme ai tuoi bambini.

Tubi carta igienica: perché non buttarli

Chi non usa la carta igienica? Ovviamente tutti noi la usiamo. Ma cosa si può fare con i tubi? Invece di buttarli prova a conservarli perché possono essere davvero molto utili. Un esempio? I lavoretti per i bambini.

Chi ha figli è impossibile che non abbia ricevuto la richiesta da parte delle maestre dell’asilo di portare dei tubi di carta igienica. A cosa potranno mai servirgli? Alcuni usi li troviamo di seguito. Un modo creativo per evitare di sprecare carta ma riutilizzarla in modo originale. Non solo i tubi della carta igienica ma anche quelli della carta assorbente, della carta forno e della pellicola o dell’alluminio possono fungere allo stesso scopo.

10 idee di riciclo creativo

Visto che siamo nel periodo natalizio, non ci resta che partire con la prima idea a tema Natale. I tubi di cartone, infatti, serviranno a realizzare una fantastica ghirlanda natalizia. L’operazione da svolgere, in questo caso, sarà quella di appiattire il rotolo. Successivamente, con l’aiuto delle forbici dovrà essere ridotto a strisce di circa 1 centimetro l’una. Ogni striscia dovrà essere incollata l’una all’altra al fine di creare una girandola. Per rendere più bella la ghirlanda si può usare la vernice spray di qualsivoglia colore.

Sempre pensando al Natale, questa volta i tubi della carta igienica potranno servire a diventare dei porta posate per la tavola. Anche questa volta, bisognerà appiattire il rotolo e tagliare una mezzaluna sia alla sommità che alla base. Con il colore a tempera rosso, vernicia il rotolo interamente. Lascia asciugare e poi disegna una cintura nera e dei bottoni. Il portaposate avrà l’aspetto della casacca di Babbo Natale ma non c’è limite alla fantasia.

I tubi di carta possono diventare dei pacchetti regalo per gioiellini o piccoli pensierini. Basterà decorarli con un nastro e chiudere su se stessi i lembi.

Il quarto utilizzo è sicuramente utilissimo in un’epoca in cui non si può fare a meno della tecnologia. Il tubo di carta igienica, infatti, diventerà un porta cavi. Basterà piegare su se stessi i lembi del tubo sia sopra che sotto. Sul il tubo, si scriverà la tipologia di cavo che contiene. Inoltre, opportunamente sagomato in base alla propria tipologia di smartphone, il tubo di carta igienica può diventare un supporto proprio per il telefono.

Un altro utilizzo, stavolta è destinato a chi ha il pollice verde. I tubi di carta adagiati in una vaschetta di plastica possono diventare un semenzaio fai da te. e quindi il modo perfetto per far germogliare i semi al caldo prima di trapiantarli in piena terra in primavera.

Un uso, non meno importante, riguarda la possibilità di creare un portapenne, basterà sempre chiudere la base del rotolo con un un cartoncino. Con lo stesso principio, il tubo diventerà un porta elastici da scrivania.

Chi ha un gatto in casa sarà sorpreso di leggere che, il tubo di carta igienica, tagliato a striscioline, unite tra loro, può diventare una pallina per farli divertire a costo zero.

Ultimo ma non ultimo utilizzo, i tubi possono servire come porta collane da viaggio. In pratica, il tubo va usato così com’è e bisognerà abbottonargli la collana attorno. In questo modo, i gioielli non si attorciglieranno e rovineranno, rimanendo ben separati.