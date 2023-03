Tubetti dentifricio, non fare l’errore di buttarli: diventano utilissimi se li riutilizzi così

In tutte le case abbiamo dei tubetti di dentifricio, non possono mancare, sono fondamentali per la nostre cura igiene dentale. Ma la maggior parte delle persone credono che una volta terminati, sia giusto gettarli nella spazzatura. In realtà, si possono riutilizzare in maniera geniale: scopriamo come fare.

Se credi che sia difficile riciclare un oggetto che non si utilizza più ti sbagli di grosso, infatti, i tubetti di dentifricio sono utilissimi se li riutilizzi in una maniera geniale. Non devi mai più commettere l’errore di buttarli. È difficile pensare che con questo oggetto così di poco conto, si possa realizzare un qualcosa di utile. Eppure è proprio così: scopriamo come riciclarli, appena vedrai il risultato rimarrai a bocca aperta.

Riciclare i tubetti di dentifricio

Nella maggior parte dei casi, le persone quando terminano un intero tubetto di dentifricio lo getta nella spazzatura. Ma non tutti sanno che con un po’ di fantasia e creatività si può creare qualcosa di unico e originale.

Però, se avete intenzione di non mettere in pratica la vostra creatività, ricordatevi almeno di gettarli nel tipo di rifiuto giusto, in modo che sia smaltito nella maniera più corretta. Molte persone, lo buttano nell’indifferenziata, in realtà potrebbe essere sbagliato.

La maggior parte dei tubetti del dentifricio sul mercato sono fatti interamente di plastica, altri invece, sono realizzati in metallo. Quest’ultimi, vanno buttati nella raccolta dei metalli, ma attenzione, ricordati di togliere il tappo perché è sempre di plastica.

Ovviamente, prima di gettare ogni tipo di rifiuti, vedete sempre lo stato dell’oggetto, perché in alcuni casi di impurità potreste gettarlo nell’indifferenziato. Ma se siete in vena di creare e realizzare qualcosa con le vostre mani, allora vi consigliamo di riciclare i tubetti di dentifricio in questo modo. Rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato: il procedimento è facile, veloce e pratico: tutti i dettagli.

Procedimento per riciclarli

Non fare mai più l’errore di buttare i tubetti di dentifricio terminati. Poche persone sanno che questi oggetti sono veramente utili e riciclarli è facilissimo. Basta usare un briciolo di creatività. In questo modo risparmierete soldi e farete un gesto bellissimo, perché riciclare gli oggetti usati è un grande passo per combattere lo spreco.

I tubetti di dentifricio sono fantastici per creare dei contenitori un po’ particolari, potete scegliere se creare un portamonete o anche un piccolo astuccio. Innanzitutto pulite per bene il tubetto eliminando ogni traccia di dentifricio.

Da qui potete scegliere cosa fare, se scegliete la prima opzione, tagliate il tubetto con un lato po’ più lungo dell’altro, incollate il tappo con una colla resistente, aggiungete un bottone per chiudere e il gioco è fatto.

Invece se volete creare un piccolo astuccio, tagliate la parte superiore e mettete una cerniera. In questo modo, avrete un porta penna o colori super originale.