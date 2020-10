Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al coronavirus in due test antigenici consecutivi eseguiti in giorni diversi. A riferirlo è il suo medico personale, Sean Conley, spiegando che, sulla base di test e altri fattori, “il presidente non è contagioso per altri“.

L’annuncio è stato dato qualche ora prima che il presidente si presentasse al suo primo comizio in Florida, da quando gli è stato diagnosticato il Covid-19.

Trump in Florida senza mascherina

Nella notte tra lunedì e martedì, Donald Trump si è recato Sanford nel Sunshine State, per partecipare al primo comizio da quando ha contratto il coronavirus. Il suo medico personale ha rassicurato i media, affermando che i test e gli altri esami di laboratorio indicano “un’assenza di replicazione virale rilevabile” e che quindi Trump non è contagioso.

“Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerri tutti, bacerei le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso“. Così Trump ha festeggiato, senza mascherina, la notizia del test negativo, davanti a centinaia di sostenitori accorsi a Sanford in Florida per sostenere la sua candidatura alle prossime presidenziali.

Il tweet di Trump

Dopo l’annuncio del medico Sean Conley, il presidente degli Stati Uniti non ha tardato a twittare: “L’Oms ha ammesso che avevo ragione. I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo. La cura non può essere peggiore del problema“. E ancora scrive Donald Trump: “Governatori democratici, aprite i vostri Stati. Aprite New York“.

I dubbi sul test

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni del medico Sean Conley, sono diversi gli esperti a manifestare dubbi circa il reale stato di salute del Presidente. Trump è, infatti, risultato negativo al test rapido chiamato Abbott BinaxNOW, la cui reale accuratezza non è ancora stata sufficientemente provata. Secondo quanto riportato dal New York Times, il BinaxNOW costa 5 dollari e funziona come un semplice test di gravidanza, rilevando la presenza di una proteina prodotta dal coronavirus.

Trump e Biden

Proprio a causa della positività di Trump al coronavirus, era saltato il secondo dibattito, previsto per il 15 ottobre, tra il presidente in carica e lo sfidante democratico Joe Biden. Il comitato organizzativo del duello aveva avanzato la proposta di un confronto a distanza, con i due candidati in diversi studi, ma Trump aveva rifiutato. Così, poche ore prima del suo comizio a Sanford, Donald Trump ha scritto che Joe Biden “perderà alla grande in Florida” e che “solo i sondaggi Fake mostrano il contrario“.