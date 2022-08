Trump: il Dipartimento di Giustizia lo accusa di “nascondere” documenti

Le autorità hanno recuperato 33 scatole con più di 100 documenti ufficiali durante una perquisizione nella residenza a Mar del Lago, dopo che l’ex presidente Trump aveva affermato di non averle in suo possesso.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha mostrato questo martedì le prove più evidenti del caso giudiziario che sta costruendo contro Donald Trump per possibili crimini di ostruzione alla giustizia e occultamento di documenti riservati rubati alla Casa Bianca. In un documento di risposta al team legale di Trump, consegnato al tribunale che si occupa del caso, gli investigatori raccontano il risultato della perquisizione effettuata l’8 agosto nella casa dell’ex presidente in Florida, Mar-a-Lago, dopo aver ottenuto le prove che il Trump la squadra aveva nascosto un centinaio di documenti riservati in quella residenza.

Secondo quella risposta, i collaboratori dell’ex presidente hanno nascosto e spostato detti documenti ufficiali da una stanza all’altra in quella villa di 126 stanze. L’ufficio del procuratore ha rivelato martedì che tre di questi rapporti riservati sono stati trovati sulle scrivanie nell’ufficio personale dell’ex presidente, pochi giorni dopo che i consulenti legali di Trump avevano confermato che non c’erano più documenti riservati in casa.

La risposta del Dipartimento di Giustizia, guidato da Merrick Garland, consegnata al tribunale distrettuale presieduto dal giudice Aileen Cannon, fa seguito a una richiesta del team legale di Trump, che richiede una figura speciale indipendente per esaminare il materiale trafugato alla Casa Bianca e successivamente recuperato da agenti dell’FBI. La Procura ha sostenuto che questa figura, definita insegnante speciale, è “non necessaria”, poiché potrebbe “ledere gli interessi del Governo, compresi quelli della sicurezza nazionale”.

Nella risposta, sono dettagliati i tentativi della National Archives and Records Administration (NARA o National Archives) di recuperare i documenti presidenziali che il team di Trump ha preso dalla Casa Bianca e che rivendica dal 2021. Inizialmente, gli archivi nazionali hanno cercato di recuperare 15 scatole contenenti giornali, riviste, articoli di notizie, fotografie, appunti, corrispondenza presidenziale e documenti personali, nonché documenti riservati, che la squadra di Trump ha preso alla fine del suo mandato.

In totale, circa 700 pagine. Quando si seppe che tra quelle carte ce n’erano alcune che raccoglievano segreti di stato, gli Archivi Nazionali ne informarono il Dipartimento di Giustizia.Tra il 16 e il 18 maggio, l’FBI è riuscita, dopo molte insistenze e una citazione in tribunale, a rivedere le 15 scatole. In essi hanno trovato 184 documenti classificati. 67 erano confidenziali, 92 segreti e 25 top secret.

Il 3 giugno, tre agenti dell’FBI e un pubblico ministero si sono recati a casa di Mar-a-Lago per ricevere un fascicolo con altri documenti ufficiali che sarebbero stati ritrovati di recente e che non facevano parte dei 700 contenuti in quelle 15 scatole. I membri del team legale dell’ex presidente hanno condotto gli investigatori in un magazzino, dove, è stato detto loro, erano conservati altri documenti amministrativi.

Il Dipartimento di Giustizia ha consegnato il plico questo martedì alla corte

Secondo la Procura, gli avvocati di Trump hanno “esplicitamente vietato” agli agenti di aprire altre scatole che erano lì per controllare cosa c’era dentro. Hanno anche affermato che non c’erano più documenti ufficiali in altre stanze della residenza. La lettera di Trump Il custode degli archivi Trump, presente il 3 giugno, ha fornito agli agenti del governo una lettera ufficiale a nome dell’ex presidente.

In esso si affermava che era stata effettuata una “diligente ricerca” tra le scatole arrivate dalla Casa Bianca per individuare i documenti rivendicati dall’ingiunzione del tribunale. “Nessuna copia o annotazione scritta o riproduzione di alcun tipo o documento è stata trattenuta”, affermava la lettera. Il team legale di Trump ha infine fornito agli agenti dell’FBI e al pubblico ministero una cartella contenente solo 38 nuovi documenti.

Cinque sono stati contrassegnati come Riservati, 16 come Segreti e altri 17 come Top Secret. “Gli avvocati dell’ex presidente non hanno fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui scatole di documenti governativi fossero nella struttura cinque mesi dopo aver recuperato altre quindici scatole e un anno e mezzo dopo la fine dell’amministrazione” [di Trump], indica la risposta.

Il Dipartimento di Giustizia ha consegnato il plico questo martedì alla corte. Quella visita di giugno fece pensare all’FBI che la squadra di Trump non avesse restituito tutto ciò che gli archivi nazionali sostenevano. “Il governo ha ottenuto prove che i documenti ufficiali sono stati nascosti e spostati dal magazzino e che probabilmente ci sono stati tentativi per ostacolare le indagini del governo”, afferma il testo di 36 pagine.