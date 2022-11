Trump, dopo i Midterm Usa grande annuncio | Il ritorno del tycoon

By

Oggi negli Usa è una giornata davvero piena di tensione dovuta ai Midterm che quest’anno sono più infuocati che mai. Trump ha in serbo un grande annuncio per il popolo americano che prepara a qualcosa di già paventato nell’aria.

Le elezioni di metà mandato si stanno svolgendo proprio ora e questo è il capitolo finale. Già, perché moltissimi statunitensi hanno votato e si parla di affluenza alle urne senza precedenti. Oggi si deciderà la sorte del Paese e si capirà in che direzione procederanno le cose nel futuro. Ora l’attenzione è tutta sui risultati, nonostante Trump abbia catturato l’attenzione dei media.

Usa Midterm, sfida Trump Biden

I Midterm Usa 2022, ovvero le elezioni di metà mandato, vedono la sfida tra l’attuale presidente in carica Biden e Donald Trump. Una sfida che ha visto le ultime settimane davvero tese e che prevede un calo significativo di preferenze verso il partito democratico.

Ciò che ha stupito in queste elezioni è stato l’afflusso anticipato incredibilmente consistente. Moltissimi cittadini hanno votato per questi Midterm Usa utilizzando la modalità via posta o recandosi anticipatamente ai seggi disponibili.

Si parla di 40 milioni che hanno già espresso la loro preferenza. Gli esiti delle campagne elettorali a confronto evidenziano un momento di stallo per i dem mentre i repubblicani di Trump riacquistano popolarità e sembra che possa arrivare un brusco risultato per Biden.

I sondaggi svelano che potrebbero essere riconquistati dallo sfidante sia la Camera che il Senato e questo avvierebbe uno scenario politicamente complicato. Ma si sa che i sondaggi possono sempre riservare sorprese finali.

I punti focali dei repubblicani sono stato vincenti perché riflettono le difficoltà del momento, ovvero inflazione e aumento dei prezzi. La crisi economica a tutto tondo è una delle cause influenzanti di questi Midterm Usa e questo emerge dagli ultimi sondaggi.

Biden si è esposto poco in merito all’economia cercando di evitare attacchi e calunnie da Trump ma così facendo ha omesso un argomento troppo importante per i cittadini.

L’annuncio di Trump

Dopo aver augurato un buon voto ai propri sostenitori in questi Midterm Usa Trump ha svelato che ha un annuncio davvero importante da fare alla nazione.

Ha spiegato che si tratta di qualcosa che cambierà il futuro dell’America. Trump ha rivelato in un comizio in Ohio: “Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago”. Sembra quindi che l’ex presidente correrà alle presidenziali per riprendere il comando del Paese.

Il tycoon ha mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis.

L’imprenditore ha anche additato Nancy Pelosi come ‘mostro’. L’attrito tra democratici e repubblicani è alle stelle e la preoccupazione ora va al dopo esito dove si prevedono momenti concitati.