Trump continua la sua corsa alla Casa Bianca

Nonostante i 34 capi d’accusa e l’arresto dei giorni scorsi Donald Trump ha reso noto durante un’intervista che non intende rinunciare alla sua candidatura alla Casa Bianca.

Secondo l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, l’attuale presidente Joe Biden non è in grado di ricandidarsi e quindi Trump non ha intenzione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca nonostante il processo che lo attende e i 34 capi d’accusa nei suoi confronti.

Confermata la candidatura di Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali

Nelle ore scorse Donald Trump ha reso noto, durante un’intervista a Fox News, che non intende rinunciare alla possibilità di ricandidarsi come presidente degli Stati Uniti d’America alle prossime elezione del 2024.

Ha infatti promesso ai suoi sostenitori che non abbandonerà la sua corsa alla Casa Bianca nonostante attualmente sia stato incriminato con ben 34 capi d’accusa.

Secondo Donald Trump, che è l’ex presidente degli USA, l’attuale presidente Joe Biden non è nella situazione di potersi ricandidare.

Biden attualmente ha 80 anni ma non è l’età a far nascere i dubbi ma secondo Trump è lo stato fisico e mentale dell’attuale presidente americano che gli impedirebbe la possibile ricandidatura nelle prossime elezioni del 2024.

Durante l’intervista ha ribadito che non si ritirerà perciò dalle elezioni perché non è nel suo stile e non lo farebbe mai, nonostante le accuse mosse nei suoi confronti.

Sempre nell’intervista ha poi parlato dell’attuale situazione mondiale e della politica internazionale, secondo Trump il mondo sta impazzendo e gli Stati Uniti in questo momento storico non hanno alcuna voce in capitolo.

Trump ha anche voluto commentare la visita di Emmanuel Macron, presidente francese, in Cina per incontrare Xi Jinping, leader cinese, e lo ha fatto usando queste parole: “E Macron, che è un mio amico, è con la Cina a leccargli il culo. Ok, in Cina! Ho detto: ΄La Francia ora va in Cina΄”.

I 34 capi di accusa di Donald Trump

Il 04 aprile 2023 Donald Trump è stato arrestato con ben 34 capi d’accusa contro di lui. I capi d’accusa che gli sono stati mossi contro riguardano accuse sull’aver falsificato i registri della società, di aver partecipato ad un complotto per versare denaro a due donne in cambio del loro silenzio alla fine della campagna elettorale del 2016.

A seguito della prima udienza che si è tenuta presso il tribunale di Manhattan, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa dal resort di Mar-a-Lago situato in Florida.

Qui Donald Trump ha parlato apertamente con i suoi sostenitori sostenendo che la sua unica colpa è stata quella di voler difendere l’America da persone che invece la vogliono distruggere.

Subito dopo l’udienza a commentare gli avvenimenti è stato il suo avvocato che ha parlato di persecuzione politica. Il suo team di avvocati avrà tempo fino all’8 agosto per poter presentare le mozioni alle quali poi l’accusa dovrà rispondere entro il 19 settembre, questo quanto dichiarato dalla Cnn.

Trump si è dichiarato “Non colpevole”. Secondo quanto riportato dalla Cnn l’ex presidente Donald Trump ha parlato di un’indagine farsa nei suoi confronti mossa dai persone appartenenti ad una sinistra radicale.

La prossima udienza con Trump presente si terrà il 04 dicembre del 2023. Come abbiamo visto però nonostante la situazione sia molto particolare Donald Trump non intende interrompere la sua corsa alla Casa Bianca e si ricandiderà nel 2024.