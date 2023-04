Truffa dello squillo, se ci caschi ti svuotano subito il credito: stanno fregando tutti

Cos’è la truffa dello squillo e in che modo sta svuotando il credito di tantissime persone. Fate attenzione e tutelatevi al meglio.

Vi sveliamo tutto sulla truffa dello squillo e in particolare vi riveliamo come potete tutelarvi nel caso in cui i criminali decidessero di prendervi di mira.

Truffa dello squillo, ti svuotano subito il credito

Negli ultimi tempi, si sta diffondendo la truffa dello squillo, a causa della quale molte persone stanno notando che il loro credito risulta esaurito.

Di solito, i criminali effettuano uno squillo al cellulare del malcapitato. A quel punto il soggetto si ritrova una o più chiamate sul registro del telefonino e si incuriosisce. Magari la persona in questione è in attesa di una chiamata di grande importanza e, temendo di averla persa, richiama il numero.

A quel punto, ciò che avviene è incredibile: il sistema segnala che il numero chiamato sia libero e induce il malcapitato a rimanere in attesa di una risposta. Peccato, però, che, senza che il titolare del numero lo sappia, i criminali dirottano la chiamata verso numeri a pagamento, anche molto costosi.

Sembra che qualcuno abbia risposto, ma in realtà dall’altra parte non c’è nessuno. Ed è così che il titolare, inconsapevolmente, si è iscritto a degli abbonamenti che gli svuotano il credito.

La pratica si sta diffondendo sempre di più e sta facendo tantissime vittime, che si rivolgono alle autorità in cerca di aiuto. Questi cyber – criminali, però, sono davvero difficili da rintracciare, anche se le autorità competenti, una volta ricevute le denunce, si mobilitano sempre nella ricerca.

Se non volete arrivare a dover ricorrere alla polizia, perché siete caduti anche voi nella truffa, ecco cosa dovete fare. Non finite nella trappola di questi malcapitati.

Ecco come tutelarsi nel migliore dei modi

La truffa dello squillo è conosciuta anche come wangiri e causa lo svuotamento immediato del credito. Per fortuna, è possibile difendersi da questi cybercriminali.

Per evitare di ricevere un messaggio inaspettato dal nostro operatore di telefonia mobile, che ci informa che il nostro credito è terminato, possiamo mettere in pratica tutta una serie di accorgimenti.

Innanzitutto, dovete sapere che esistono delle applicazioni che permettono di bloccare immediatamente i numeri spam che ci chiamano. Possiamo anche decidere di bloccare i numeri stranieri o quelli piuttosto strani.

Il consiglio è, naturalmente, quello di non richiamarli mai. Se proprio temete di aver perso una chiamata importante da un’azienda o da un ente, vi raccomandiamo di copiare e di incollare il numero sul web, per svolgere una breve ricerca.

Siamo sicuri che, se il chiamante è sicuro, il suo numero comparirà online affianco al nome o alla ragione sociale e ad altri dati. In generale, vi raccomandiamo di non caricare la vostra SIM con un credito eccessivo e di mantenere sempre quei 10 – 15 euro al massimo al suo interno.

In questo modo, anche se i malintenzionati vi scegliessero come vittime, vi sottrarrebbero cifre ridotte, non capaci di mandarvi in crisi e di ledere le vostre finanze.