Trovato morto l’anziano scomparso a Foggia: era sepolto dentro casa sotto un cumulo di rifiuti

Si conclude in maniera drammatica la scomparsa di Raffaele Lioce, l’80enne di Foggia, di cui si erano perse le tracce diverse settimane fa.

Il corpo dell’anziano, accumulatore seriale, è stato ritrovato questa mattina, dagli operatori che erano stati incaricati dal Comune di svuotare l’appartamento al terzo piano della palazzina di via Mazzini 42, in cui viveva da solo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e sul posto sono giunti carabinieri e medico legale. Al momento non sono state diffuse notizie certe sulle cause della morte di Lioce, ma – dalle prime indiscrezioni – sembra che l’anziano sia stato colto da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo.

Trovato morto l’anziano scomparso a Foggia

I vicini di casa ne avevano denunciato la scomparsa e si erano rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto? che si era ampiamente occupata del caso.

“Il nostro vicino è scomparso”: “Sgombero iniziato solo dopo il nostro appello a #chilhavisto”. Uno dei condomini di Raffaele Lioce dopo il ritrovamento del cadavere dell’80enne nel suo appartamento di #Foggia, rimasto aperto da mesi. #chilhavisto →https://t.co/W3eHR7jY1i pic.twitter.com/iPNgNvKS7D — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 17, 2023

Nelle scorse settimane erano stati effettuati diversi sopralluoghi nell’appartamento di Lioce da parte delle forze dell’ordine, che però avevano escluso la possibilità che l’anziano fosse sepolto in casa. La realtà purtroppo sì è rivelata differente.

I vicini di casa avevano rivolto un appello alle autorità locali, perché bonificassero l’appartamento dell’anziano, accumulatore seriale. Dall’abitazione fuoriuscivano cattivi odori e animali, tanto che i vicini avevano serrato l’uscita.

“Spero che qualcuno intervenga al più presto. Questa situazione va avanti da troppo tempo”

era stato l’appello dei residenti, che si erano rivolti alla trasmissione di Federica Sciarelli. Proprio a seguito del servizio andato in onda su Raitre, il Comune aveva autorizzato lo sgombero.