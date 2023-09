Trovato il corpo carbonizzato di un’anziana dopo un rogo in casa a Brindisi: interrogato il figlio

Il ritrovamento è stato fatto dai vigili del fuoco, all’interno di una casa di campagna a San Michele Salentino, provincia di Brindisi.

I carabinieri stanno ascoltando il figlio della vittima, un uomo di 47 anni, che per primo ha lanciato l’allarme, allertando i caschi rossi.

Anziana trovata morta carbonizzata in casa a Brindisi

Il corpo carbonizzato di una donna di 71 anni è stato trovato questa notte all’interno della sua casa di campagna a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A fare la drammatica scoperta, sono stati i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere un rogo divampato nella villetta.

A lanciare l’allarme – poco dopo la mezzanotte – è stato il figlio della donna, un uomo di 47 anni, che è stato ascoltato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il sospetto – come riferisce Leggo – è che possa trattarsi di omicidio, ma saranno anche i rilievi dei caschi rossi a far luce sulle cause del rogo, per accertare se sia di natura dolosa o meno.