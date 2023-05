Trova l’uovo se ce la fai, quasi nessuno riesce a notarlo al primo colpo: dov’è

Impossibile riuscirci: dove si trova l’uovo? Pochissime persone lo hanno individuato in pochi secondi. Si trova proprio lì.

Che cosa sono i test visivi? Delle immagini, disegni o raffigurazioni che mettono a disposizione una risoluzione da comprendere. In questo caso, gli esperti del settore chiedono di trovare l’uovo nascosto all’interno dell’immagine. Non è difficile, seppur non sia neanche facilissimo. In linea generale, l’essere umano tende a farsi distrarre da tutti gli altri oggetti che ci sono intorno. Volendo poi, chi è bravo è riuscito anche a trovare più di un solo uovo nella stessa stanza.

Test visivi: i fattori importanti per risolverli

Un tempo i test visivi venivano messi a disposizione di pazienti o similari, da parte di medici e studiosi. La mente umana è sempre stata messa sotto studio, proprio perché ogni soggetto reagisce sempre in maniera completamente diversa.

Viene richiesto di trovare un oggetto nascosto, ma alcuni soggetti si distraggono e tendono a cercare una serie di oggetti che non servono a nulla. In altri casi, si trovano figure non esistenti oppure si offre una interpretazione puramente personale.

Questo per gli studiosi è affascinante, proprio perché nessuno mai è riuscito a dare una risposta concreta e uguale ad un altro individuo. Oggi i test visivi sono completamene diversi e si trovano online. Con la diffusione dei social si possono trovare illustrazioni, disegni e foto che invitano a trovare un qualcosa nel mezzo di altre cose. I soggetti concentrati e concreti, non si lasciano corrompere da forme e colori raggiungendo immediatamente l’obiettivo.

Altri invece iniziano a cercare i dettagli, dei colori che amano e fantasticare senza trovare l’oggetto protagonista. Poi c’è chi non vuole provarci, credendo di non essere comunque in grado. In questo gioco che sta divertendo il web, si chiede di trovare l’uovo dentro la stanza in pochi secondi.

Dove si trova l’uovo? In pochi riescono a vederlo

Dove si trova l’uovo? Questa illustrazione invita ad osservare bene gli oggetti. I più bravi hanno addirittura individuato tre uova differenti. Nel disegno ci sono un uomo e una donna seduti a tavola, intenti a chiacchierare e mangiare.

Il colore predominante è l’azzurro che si confonde con il rosso degli elementi. Fattore di confusione è il colore verde del vestito della donna e delle piante, oltre che una serie di oggetti che non servono alla risoluzione del test.

Molte persone in pochi secondi hanno individuato l’uovo principale. Non bisogna lasciarsi prendere dalla fretta o ansia, perché tutti gli elementi portano a questo oggetto protagonista. C’è chi si concentra sugli angoli e chi al centro, alcuni soggetti ne hanno trovati sino tre di uova differenti.

Qual è la soluzione?

L’uovo principale è nella forchetta dell’uomo seduto a tavola. Per i più veloci, c’è un altro uovo nel quadretto alla destra dello schermo e poi alcune nel piatto seppur di colore rosso.