Trova la lettera diversa in 5 secondi: soltanto chi è molto astuto ce la fa

Solo una lettera tra queste è diversa dalle altre. Se sei riuscito ad individuarla hai una mente brillante, in caso contrario ecco la soluzione.



Da sempre i test sono stati i passatempi preferiti da tutti quanti per via del fatto che tendono a stimolare la propria mente e a metterli in gioco sfidando anche amici e parenti o chiunque vogliamo mettere alla prova.

Questi, spesso, vengono pubblicati sui giornali delle riviste enigmistiche dove possiamo trovare anche giochi come cruciverba e parole crociate che sono molto utili per allenare la memoria.

Test: individua la lettera diversa

Per questo motivo, vediamo spesso persone di un’età avanzata essere dei veri e propri fan di questi giochi perché tendono a tenere la mente sempre attiva e a non far si che l’età giochi brutti scherzi.

Altri tipi di quiz si possono trovare anche all’interno del web. Navigando infatti possiamo imbatterci in tanti siti internet che tendono a mettere alla prova il nostro intelletto e la nostra capacità di logica.

Questi test, vengono sperimentati anche in campo lavorativo e in campo concorsuale, infatti spesso durante un colloquio o un concorso, tra le domande ci sono quelle di logica che prevede un ragionamento.

Pertanto è sempre meglio, di tanto in tanto, qualora abbiamo del tempo a disposizione, trovarne alcuni e cercare di risolvere il quiz in poco tempo, facendo sviluppare il nostro intuito.

Sui social network, ad esempio, va molto di moda pubblicare come stati degli indovinelli che sono ingannevoli perché sembra voler chiedere qualcosa e invece chiedono tutt’altro per via dell’utilizzo di una virgola o un punto in più.

Oltre questi, si sta diffondendo anche quello delle immagini che sfruttano l’illusione ottica, ossia dove si trova un elemento che si confonde con l’ambiente circostante e bisogna scovarlo in pochi secondi.

Solo alcuni riescono di primo acchito a trovare l’oggetto in questione e solo dopo che si è individuato la nostra mente memorizza l’informazione e ogni qualvolta vedremo l’immagine questa sarà più facile da decifrare.

La soluzione

Oltre questo tipo di immagini, ci sono anche quelle dove c’è una sequenza di numeri e di lettere e bisogna individuare l’elemento diverso da tutti gli altri come ad esempio nella foto pubblicata.

Come possiamo notare, c’è una sequenza di lettere in corsivo, ma solo una di queste è diversissima dalle altre anche se in pochi riescono a notarla per via dell’illusione ottica e della nostra mente.

Infatti, anche quando alcune lettere sono scritte in una posizione diversa, la nostra mente tende a sistemarle automaticamente a farci capire il senso della frase senza che queste vengano spostate.

Nella foto in questione, solo coloro che sono più svegli e attenti ai particolari, notano che tra le H in corsivo c’è anche un’intrusa e si tratta della letta D che si confonde facilmente con le altre.

E voi, avete subito notato la presenza della lettera diversa o avete dovuto leggere il risultato per scoprirlo? Ora non vi resta che sfidare i vostri amici e i vostri parenti per capire se sono dei tipi svegli e attenti ai particolari di ciò che sta loro attorno.