Trova 1600 euro e li consegna ai Carabinieri: ricompensato dal proprietario

Un vero e proprio esempio di civiltà ed onestà quello che ha visto come protagonista un uomo di 64 anni. Un importante ritrovamento aveva fatto per puro caso, ma ha deciso di non tenerlo per sé e di restituirlo al legittimo proprietario.

1600 euro trovati: poteva tenerli per sé e, invece, ha deciso di compiere il gesto quanto pi+ naturale possibile. Cercare chi li aveva perduti per restituirglieli.

Soldi trovati per caso: l’onestà di un 64enne

L’educazione e il rispetto sono sempre alla base della dignità di una persona, senza distinzione di età alcuna o di sesso. La storia che stiamo per raccontarvi ha proprio questo come tema e vede per protagonista un uomo di 64 anni ed un giovane artigiano.

È successo a Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il 64enne stava passeggiando insieme a suo figlio ai bordi della pista ciclabile che unisce Poggiana al comune di Riese. Quando, all’improvviso, si accorge che lì a terra c’è qualcosa. Si avvicina, e trova un gruzzolo di banconote, circa 1600 euro.

Si è fermato lì, pensando che qualcuno, distrattamente, li avesse persi ed ha atteso per circa un’ora. Poi, visto che nessuno si era presentato a riprenderli, ha deciso di compiere un gesto di estremo rispetto ed educazione. Ha portato la somma ai Carabinieri della locale stazione, raccontando dove li aveva trovati e che, di certo, qualcuno li aveva persi.

Renato, questo il nome del 64enne, ha compiuto questo gesto normale domenica pomeriggio. Di certo, qualcuno più malizioso avrebbe potuto pensare che, di questi tempi, più che portarli ai Carabinieri perché trovassero chi li aveva persi, poteva tenerseli per sé. Ma Renato no, ha deciso nel più giusto e migliore dei modi, compiendo un gesto di educazione e rispetto.

Renato li ha portati ai Carabinieri che hanno rintracciato il legittimo proprietario

Non ci ha pensato nemmeno un secondo a tenerseli, come ha raccontato in un’intervista al quotidiano “Il Gazzettino”: “La mia coscienza allenata alla Bibbia non mi permette di intascarmi soldi che non sono miei. Dio ci chiama a essere persone oneste” – ha spiegato.

Grazie alla sua segnalazione ai Carabinieri, in poco tempo è stato possibile risalire a colui che li aveva persi, un giovane artigiano di 35 anni. Gregory, questo il nome del giovane, aveva deciso di non lasciare quei soldi a casa, ma di portarli con sé in tasca per paura di qualche furto.

Il ritrovamento l’ha reso l’uomo più felice della terra, tanto che ha voluto ringraziare Renato con un regalo: “Sono contentissimo: adesso posso pagare l’affitto. A quell’uomo ho dato 500 euro come promesso: se li merita tutti per la sua onestà” – ha raccontato Gregory.

Era stato lo stesso Gregory a lanciare un appello tramite i social, dopo essersi accorto che aveva perso i suoi soldi, dando a chi li avrebbe trovati, una ricompensa del 30%. Una volta ritrovati, Gregory si è recato davanti alla Caserma dei Carabinieri dove lo attendeva anche Renato.

Il 64enne afferma di aver accettato la somma solo perché “aveva dato la sua parola”. Un esempio che dovrebbe esser preso sempre in considerazione.