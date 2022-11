Triste addio a È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici commossa per la scomparsa

Drammatica perdita nel cast del programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno. Il triste annuncio, condiviso sui social, ha sconvolto i telespettatori e anche la conduttrice. Un dolore straziante ed improvviso che ha colpito terribilmente il cast della trasmissione: scopriamo cosa è accaduto.

Nel cast dell’amata trasmissione televisiva italiana, È sempre mezzogiorno! c’è stata una terribile perdita. Il noto programma di cucina trasmesso su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30, regala sempre tantissime emozioni. Ma nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha sconvolto migliaia di persone. Un annuncio davvero triste che ha sconvolto tutti: scopriamo di più.

Grave perdita a È sempre mezzogiorno: cosa è accaduto

Una terribile notizia condivisa in tantissimi sui social ha sconvolto migliaia di persone e anche il cast del noto programma televisivo italiano, È sempre mezzogiorno. Un addio straziante che ha lasciato tutti senza parole.

La settimana non è affatto iniziata come in molti speravano perché una notizia ha rimbombato ferocemente tra i vip e non solo. Lorenzo Bigiarelli non solo è stato eliminato da Ballando con le Stelle, ma è anche stato investito da un’altra brutta notizia.

Il noto cuoco e co-conduttore di È sempre mezzogiorno ha subito una grave perdita. Nelle scorse ore, la sua compagna, la famosa Selvaggia Lucarelli ha annunciato la scomparsa di sua madre Nadia. Ha condiviso il suo forte dolore sui social attraverso un annuncio sui social. L’addio ha commosso tutti, anche la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

L’addio straziante sui social, Antonella Clerici commossa | FOTO

Selvaggia Lucarelli, ha annunciato la scomparsa di sua mamma Nadia attraverso un post su IG. Il noto volto di Ballando con le Stelle ha rivelato che la donna è morta di Covid e di “compromessi”. La ricorda come una donna generosa e altruista.

Il post ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti da fan, amici e colleghi. Anche Antonella Clerici ha commentato con un “cuore rosso” per mostrare il suo affetto e la sua vicinanza per questo momento così delicato per Selvaggia.

Le parole della Lucarelli hanno colpito migliaia di persone. Si percepisce tutto il suo dolore in questo straziante messaggio di cordoglio condiviso dalla giornalista. Anche per il suo storico compagno, Lorenzo Biagiarelli è un momento molto difficile, perché sta vivendo insieme a lei la grave perdita.

Il membro del cast ufficiale di È sempre mezzogiorno, ha commentato il post dedicando alla suocera una frase veramente dolcissima. L’uomo ha scritto:

“La tua bellezza, intelligenza e il senso di giustizia la ricorderanno sempre a tutti quelli che le hanno voluto bene”.

Attimi davvero dolorosi per la coppia. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo italiano hanno commentato la foto della dolcissima Nadia per mostrare tutta la loro solidarietà a Selvaggia Lucarelli come: Lillo Petrolo, Gianni Morandi, Giulia De Lellis, Mara Venier, Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi, Gabriele Parpiglia, Rudy Zerbi e tanti altri.