Trieste, lei l’aveva denunciato: lui l’ha accoltellata

Nel pieno della festa della donna, lei è stata aggredita dal suo compagno. È successo nella serata di ieri a Trieste, nonostante lei stessa lo avesse appena denunciato. Ecco cosa è successo.

Una donna di origini bosniache, di 45 anni, è stata accoltellata dal suo ex compagno. Su di lui, pendeva una denuncia fatta proprio dalla donna.

Trieste, donna accoltellata

Nonostante lo avesse appena denunciato, questo non gli ha impedito di aggredirla in un giorno simbolo proprio per le donne: l’8 marzo. Non si è fatto alcuno scrupolo nel raggiungerla e accoltellarla. È accaduto ieri sera, a Trieste e protagonista di questa triste vicenda è una donna di 45 anni di origini bosniache.

Lui l’ha accoltellata più volte, con un coltello a serramanico e, stando alle primissime indagini, sarebbe proprio il suo ex compagno, un cittadino del Kosovo. Ricostruendo la dinamica dei fatti, la donna stava rincasando quando l’uomo l’ha aggredita con diverse coltellate, per fortuna nessuna letale, ma lasciandola ferita in modo grave.

Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata in ospedale a Cattinara, con ferite alla schiena, in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L’uomo, dopo aver compiuto l’insano gesto, è scappato.

Stando ad alcune indiscrezione, proprio nella giornata del 7 marzo, la donna aveva denunciato il suo ex compagno kosovaro. Un elemento che deve esser confermato da chi sta indagando poiché, se così fosse, il movente dell’aggressione da parte dell’uomo sarebbe proprio quello della vendetta nei confronti della 45enne per la denuncia che gli aveva appena fatto.

Lei lo aveva denunciato il giorno prima

Anche se l’uomo è fuggito dopo aver aggredito ed accoltellato la donna ieri sera, la sua fuga non è durata molto. Questa mattina si è consegnato alle Forze dell’ordine che lo hanno, immediatamente, identificato. Si tratta di un 39enne, cittadino del Kosovo, come dicevamo. Ora è in stato di fermo ed è stato condotto in carcere.

Le indagini non sono ancora del tutto concluse, perché si sta cercando di capire ogni dettaglio della vicenda, a partire dal motivo che, al di là di quello della denuncia che la donna ha presentato, potrebbe esserci anche dell’altro.

Quando il 39enne ha accoltellato la donna, le ha sferrato colpi che fortunatamente non hanno leso alcun organo vitale. La donna, infatti, quando è stata soccorsa dal personale del 118 arrivato sul posto, riportava profonde ferite, di cui le più gravi alla schiena. Per questo motivo, è stata immediatamente portata all’ospedale, dove ora è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sull’uomo che, come dicevamo, questa mattina si è presentato in Questura dichiarando di aver aggredito lui la 45enne, ora pende un’accusa di tentato omicidio. L’agguato sarebbe avvenuto il giorno successivo alla denuncia della donna, un elemento che servirà molto a chi sta indagando sulla vicenda per far luce sul movente che ha mosso la mano omicida dell’uomo.