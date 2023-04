Trieste, gravissimo incidente stradale: muore un ragazzo di soli 19 anni

Un grave incidente è quello che è avvenuto fra un’auto ed una moto a Trieste. Nello scontro è morto, tragicamente, un ragazzo di 19 anni. Cerchiamo di capire meglio la dinamica della vicenda.

Da un lato, il ragazzo a bordo della sua moto, dall’altra una donna di 57 anni invece a bordo della sua auto.

Trieste, grave incidente stradale

Hanno cercato, in ogni modo, di rianimarlo, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Aveva solo 19 anni e nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.30, a Trieste, in direzione Opicina, è morto in un incidente fra la sua moto ed un’auto, guidata da una donna di 57 anni.

Un incidente avvenuto all’interno di un incrocio, con la presenza anche di un semaforo, sono ancora in corso le indagini per accertare e ricostruire l’esatta dinamica di quanto è successo, poiché stando ad una prima ricostruzione, è stata la moto ad andarsi a scontrare con l’auto. Un impatto frontale molto violento.

Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate, così come gli operatori sanitari del 118. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di due ambulanze, entrambe provenienti da Trieste, insieme anche ad un’auto medica. Arrivati sul luogo dell’incidente, i medici hanno tentato di rianimare il ragazzo in diversi modi, ma non c’era più nulla da fare per lui.

E non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso proprio a causa dell’impatto violento avuto nello scontro con l’auto. Dall’altro lato, invece, la donna che era alla guida dell’auto è stata trasportata, in codice giallo, anche lei in ambulanza, all’ospedale di Cattinara.

