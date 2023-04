Trenitalia, sciopero nazionale del 14 aprile

By

Domani venerdì 14 aprile 2023 sarà un altro venerdì nero per i trasporti italiani. È stato infatti indetto lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia. Ciò porterà non pochi disagi.

È possibile infatti che ci saranno non solo ritardi ma anche cancellazioni parziali o totali di numerose tratte sia per quanto riguarda le Frecce, che per quanto riguarda i Regionali e anche gli Intercity.

Sciopero nazionale del personale di Trenitalia

Domani, 14 aprile 2023, sarà l’ennesimo venerdì nero per i trasporti sul territorio nazionale. Per la giornata di domani è infatti previsto lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia.

Lo sciopero è previsto dalle ore 9 alle ore 17, ed è stato proclamato da diverse organizzazioni sindacali tra cui Flit-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Sml Fast Confsal.

In un comunicato della stessa Trenitalia si legge che lo sciopero potrebbe avere un impatto molto forte sulla circolazione ferroviaria, e per questo è possibile che vi siano cancellazioni totali o parziali di diverse tratte.

Le tratte che possono essere colpite dallo sciopero sono sia quelle delle Frecce, che i treni Regionali di Trenitalia e gli Intercity.

Sempre nella nota poi si legge che gli effetti della protesta potrebbero ripercuotersi anche prima dell’inizio ufficiale dello sciopero e dopo la fine dello sciopero.

All’interno del sito Trenitalia è possibile conoscere quali tratte verranno comunque garantite nonostante lo sciopero. C’è infatti una sezione precisa a cui far riferimento, si tratta di corse nazionali ed è possibile conoscerle all’interno della sezione Treni garantiti in caso di sciopero.

Trenitalia in vista dello sciopero ha invitato tutti i passeggeri e i viaggiatori a informarsi sul sito ufficiale per conoscere se il proprio treno è interessato dallo sciopero, e di farlo prima di recarsi in stazione.

Le informazioni sui vari collegamenti e servizi attivi saranno inoltre resi noti attraverso l’App Trenitalia e all’interno della sezione Infomobilità presente sul sito di Trenitalia, saranno disponibili anche sui canali social e web del Gruppo FS Italiane.

Inoltre sarà possibile prendere informazioni contattando il numero verde 800 89 20 21, affidarsi alle biglietterie oppure agli uffici di assistenza presenti all’interno delle stazioni ferroviarie, nei self service e alle agenzie di viaggio che sono convenzionate.

I motivi dello sciopero nazionale

I sindacati hanno reso noto che dalla fine della fase pandemica le condizioni di lavoro del personale e di tutti i ferrovieri, ma anche degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizie sono peggiorate.

Chiedono perciò un adeguato piano di assunzioni e un maggior equilibrio per la realizzazione e la programmazione dei turni che tenga conto anche della conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della vita privata.

I lavoratori attualmente convivono con un’eccessiva saturazione dei turni tanto che spesso si vedono negare la concessione di giornate di ferie.

I sindacati chiedono anche di affrontare il problema della sicurezza perché troppo spesso il persone a bordo dei treni e all’interno delle stazioni è vittima di aggressioni.

Viene perciò chiesto di migliorare le condizioni di sicurezza che sono già presenti per contrastare questo fenomeno che risulta in rapida crescita.

È stato chiesto inoltre l’attivazione del Protocollo per la promozione della sicurezza nella mobilità-attività ferroviarie che è già stato sottoscritto dai sindacati insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Ministero dell’Interno.

Tale Protocollo è stato già condiviso con la conferenza delle Regioni, con le associazioni datoriali e con Anci.

I sindacati chiedono poi che nel settore manutenzione vengano portati avanti i processi di internalizzazione adeguando gli organici. C’è un’importante carenza di personale sia nel settore della vendita che nel settore dell’assistenza, settori che sono stati penalizzati dalla pandemia.

Il rischio è quello di qualificare negativamente il settore centrale per la qualità aziendale, questo a causa della drastica riduzione avvenuta durante la pandemia e che ha bisogno di essere riorganizzato per poter risolvere ogni criticità.

I sindacati perciò chiedono che siano messe in atto delle soluzioni concrete che permettano di risolvere le criticità evidenziate e che coinvolgono tutti i ferrovieri di Trenitalia.