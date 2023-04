Trenitalia è pronta per lo sciopero del 14 aprile

By

Uno sciopero organizzato dai sindacati proprio per protestare contro la situazione post-pandemica.

La denuncia dei sindacati è abbastanza chiara verrà in quanto si parla di condizioni di lavoro peggiorate sia per i ferrovieri che per gli addetti delle ditte appaltatrici di ristorazione e pulizia.

Lo sciopero di Trenitalia

Il prossimo venerdì 14 aprile, tutto il personale di Trenitalia ha deciso di scioperare per 8 ore. Lo sciopero che è stato programmato da Fit Cisl, Ugl Ferrovieri, Filt Cgil, Orsa Ferrovie, Uiltrasporti e Fast Confsal avrà inizio alle ore 9:00 per terminare poi alle 17:00.

I sindacati vogliono quindi far sentire la propria voce per poter denunciare che “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”.

Le richieste delle organizzazioni sindacali sono abbastanza chiare in quanto l’unica cosa che vogliono è quella di riprendere un confronto così che si possa trovare una soluzione alle criticità che si trovano a vivere i lavoratori e le lavoratrici impiegati in Trenitalia.

Ogni categoria ha voluto dare una motivazione per lo sciopero organizzato per il prossimo venerdì. Partiamo dal personale viaggiante il quale denuncia la presenza di turni di lavoro insostenibili insieme a “scadimento dei connessi aspetti logistici. In particolare, si sono acuite le criticità legate al diritto al pasto”.

Per il personale di manutenzione è importante che ci sia un sostegno maggiore nelle officine di Trenitalia attraverso l’aggiunta di nuove risorse. Una denuncia diversa è quella che interessa il personale di vendita e assistenza. In questo caso i sindacati hanno denunciato “la progressiva e unilaterale riduzione della rete di vendita e assistenza”, aggiungendo anche che non è stata data nessuna risposta al tema della valorizzazioni del personale.

Infine, per il personale degli uffici, i sindacati affermano che “resta ancora senza risposte la richiesta di una specifica regolamentazione dello smart working e dello smart office”.

I disagi che si registreranno in Lombardia

In Lombardia, sempre il 14 febbraio dalle 9:00 alle 17:00, ci saranno ulteriori disagi. Infatti è proprio venerdì prossimo che i sindacati Usb lavoro privato insieme a Cub Trasporti e a Sgb hanno organizzato uno sciopero generale che comprende tutte le categorie sia private che pubbliche.

A questo riguardo Trenord, attraverso un comunicato ha reso pubblico sul sito, ha fatto sapere che “in analoghe circostanze le adesioni non sono state significative. Non si prevedono, pertanto, interruzioni della circolazione ferroviaria in Lombardia. Eventuali cancellazioni saranno tempestivamente comunicate”.

Un comunicato a cui si aggiunge che sarà possibile utilizzare il servizio aeroportuale il quale sarà garantito tramite le modalità autobus a Milano Cadorna e Malpensa aeroporto anche insieme ai collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa aeroporto”. Trenord inoltre fa sapere anche gli autobus da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa1 mentre l’autobus sta per Malpensa aeroporto riusciranno a garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio.