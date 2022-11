Tredicesima + 200€ in busta paga, chi guadagna di più a dicembre

Tredicesima ed accredito del bonus 200 euro in busta paga: ecco chi sono i lavoratori fortunati a dicembre.

Inflazione, caro bollette e aumento dei generi alimentari stanno mettendo in difficoltà le famiglie e le imprese italiane, ma il Governo cerca di intervenire e di erogare una serie di aiuti economici. Con l’avvicinarsi delle feste natalizie non solo i pensionati potranno beneficiare degli aumenti degli assegni previdenziali INPS, ma anche i lavoratori del settore privato e pubblico potranno tirare un sospiro di sollievo.

In questo difficile contesto economico caratterizzato da un tasso di inflazione alle stelle e dall’emergenza energetica, l’Esecutivo di Mario Draghi e di Giorgia Meloni hanno provato e stanno provando a scendere in campo erogando moltissimi bonus e agevolazioni economiche a sostegno delle famiglie e delle imprese italiane. Questi bonus ed aumenti salariali possono dare una boccata d’ossigeno ai lavoratori? Diverse categorie di lavoratori hanno potuto beneficiare degli incrementi salariali a seguito del rinnovo contrattuale. Ad esempio, i lavoratori del comparto agricolo potranno beneficiare dell’aumento pari a 200 euro accreditato in busta paga.

L’aumento degli stipendi pari a 220 euro sarà erogato ad una platea di 43.000 dipendenti del comparto Gas e Acqua. Gli aumenti degli stipendi saranno messi in atto a seguito della nuova contrattazione di lavoro. Anche i lavoratori domestici (colf e badanti) potranno beneficiare dell’aumento retributivo mensile pari a dodici euro. Anche i lavoratori del pubblico impiego potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo grazie agli incrementi dello stipendio. Di quale platea di lavoratori pubblici stiamo parlando? Scopriamolo.

Aumenti stipendi per questa platea di lavoratori del pubblico impiego: ecco di chi si tratta

Avevamo già anticipato in un post precedente che i lavoratori del settore sanitario potranno beneficiare dell’accredito degli arretrati, ma ora c’è un’altra categoria di lavoratori del pubblico impiego che potrà beneficiare dell’aumento dello stipendio. Si tratta del personale ATA e docenti, ovvero dei lavoratori che sono impiegati nel comparto della scuola.

Si avvicinano le festività natalizie e anche i Docenti ed il Personale ATA potrà beneficiare dell’accredito della gratifica natalizia, meglio conosciuta come tredicesima. Questa mensilità aggiuntiva spetta a tutto il personale del comparto della scuola assunto a contratto indeterminato e determinato fino alla conclusione delle attività didattiche.

Pertanto, a dicembre oltre all’accredito dello stipendio del mese sarà accreditata anche la tredicesima in busta paga del personale ATA e del personale Docente. Si tratta di un vero e proprio regalo natalizio. Il computo della tredicesima mensilità sarà effettuato tenendo conto delle istruzioni indicate nel CCNL.

Aumento stipendio dicembre per questi lavoratori: in arrivo il bonus 200 euro

A dicembre oltre all’accredito della tredicesima mensilità la busta paga del personale ATA e Docenti sarà più pesante grazie all’accredito del bonus 200 euro. Questa indennità una tantum è erogata dall’Esecutivo per sostenere i lavoratori e le lavoratrici del comparto scolastico per fare fronte al caro bollette e per contrastare il caro vita. Ricordiamo che il bonus spetta a tutti coloro che non superare una determinata soglia reddituale.