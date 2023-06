La compagnia tricolore Ita Airways ha indetto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del settore del trasporto aereo.

Ita ha cancellato oltre 40 voli nazionali per la giornata di oggi, ma ha garantito che quasi la metà degli aerei riuscirà a volare nel corso della giornata odierna. È quanto si legge sul sito istituzionale della compagnia aerea Ita Airways. La compagnia ha approntato un piano per limitare i disagi e per consentire ai passeggeri di riprenotare i voli. Nella stessa giornata dello sciopero il 50% degli aerei riuscirà a volare: è quanto ha spiegato la compagnia aerea. Sono oltre 200mila i viaggiatori che potrebbero subire un disservizio. Nel caso in cui le compagnie abbiano già iniziato a cancellare i voli, dovrebbero fornire assistenza e proporre un volo alternativo al passeggero.

Ita Airways, proclamato sciopero per la giornata del 20 giugno

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto per viaggiare il 20 giugno potranno modificare la prenotazione, senza chiedere il rimborso del biglietto e senza l’applicazione di alcuna penale. Il rimborso può essere richiesto nel caso in cui il volo abbia subito un ritardo superiore alle cinque ore o sia stato cancellato.

Per procedere alla richiesta del rimborso del biglietto è necessario contattare il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 e lo 06 8596 0020. In alternativa, è possibile contattare l’agenzia di viaggio presso la quale è stato acquistato il biglietto aereo.

Sciopero trasporto aereo: le ragioni della mobilitazione

Lo sciopero ha portato alla cancellazione di 42 voli su scala nazionale. È quanto previsto da Cub Trasporti. La mobilitazione dei lavoratori del trasporto aereo è stata indetta per rinnovare il contratto nazionale, che è scaduto da sei anni. Inoltre, i lavoratori del trasporto aereo chiedono l’introduzione della sanità integrativa dato che si è registrato un peggioramento delle condizioni occupazionali.

Per recuperare l’attuale perdita salariale è necessario un aumento pari a 270 euro. Se il rinnovo contrattuale si dovesse estendere al prossimo triennio, tale ammontare non sarebbe sufficiente a garantire il potere d’acquisto dei lavoratori/consumatori. Anche per quanto concerne la sanità integrativa potrebbe verificarsi una frammentazione. Conseguentemente, alcune categorie di lavoratori potranno beneficiare di una copertura maggiore rispetto ad altre categorie.

Quali sono i voli garantiti?

Nonostante lo sciopero del 20 giugno, alcuni voli sono assicurati. I voli di Stato, i charter ed i voli umanitari e di soccorso rimangono garantiti. Sono assicurati i voli in partenza nelle fasce orarie tra le ore sette e le ore 10 e tra le ore 18 e le ore ventuno. Inoltre, assicurati anche i voli di collegamento con le isole, ad esclusione del traffico continentale.

Sono garantiti i voli internazionali in arrivo negli aeroporti domestici con orario non oltre i trenta minuti precedenti dell’inizio della mobilitazione. Sono garantiti i voli per il trasporto di animali vivi, di merci deperibili, di beni di prima necessità e di merci necessarie per rifornire la popolazione.