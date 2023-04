Trapianti, la città più generosa è Trento

Il capoluogo più generoso per quanto riguarda il consenso alla donazione degli organi è quello Trentino.

Trento si conferma al primo posto con tasso superiore a quello medio nazionale con più di 10 punti.

Trento città più generosa

Trento conferma il suo primo posto in ambito di generosità. Fra 44 città d’Italia con numero di abitanti maggiore a 100.000, il capoluogo Trentino conferma il posto in prima linea fra le città più generose riguardo il consenso di donazione degli organi stilata dal centro nazionale trapianti. Trento ha un tasso di consenso che supera la media nazionale con più di 10 punti, infatti è stato raggiunto un indice del dono pari a 69,76/100: nel precedente anno, su 11.678 cittadini con CIE rinnovato, il 65,6% ha deciso di esprimere la volontà riguardo la donazione (34,4% astenuti) e fra tutti i dichiaranti il 78,6% ha acconsentito alla donazione.

In Italia il tasso di consenso alla donazione in media è di 68,2% e a seguire Trento, si piazzano Sassari e Livorno a pari merito sul secondo gradino del podio. Entrambe le città hanno un indice del dono del 67,69/100: Sassari che nel 2021 si trovava al sesto posto, ha raggiunto una percentuale del 79,1% per quanto riguarda i consensi (con l’astensione di solo il 41,1%); mentre Livorno vede una popolazione divisa tra 77% positiva alla donazione e, con percentuale più bassa, 36,8% coloro che si astengono (numero che spiega l’ex aequo).

Milano sale al 16º posto mentre Torino è stabile al 29º, a guadagnare posizioni è Roma che sale al 31º posto e Napoli che da 42ª passa a 39ª. Questi sono i risultati dell’ultima edizione dell’indice del dono, rapporto realizzato dal centro nazionale trapianti che analizza tutti i numeri delle varie dichiarazioni di volontà per quanto riguarda la donazione di organi e di tessuti che sono state registrate nell’anno 2022 all’atto dell’emissione della nuova carta d’identità elettronica. La classifica con le 44 città è stata pubblicata per la 26ª giornata nazionale della donazione di organi prevista per domenica 16 aprile, giornata celebrativa. I valori sono espressi in centesimi e tengono conto degli indicatori soliti come ad esempio la percentuale dei consensi, la percentuale delle astensioni e quella del numero di documenti emessi.