Tragedia sfiorata nell’Adriatico: peschereccio si scontra con un mercantile

Nelle scorse ore un mercantile si è scontrato con un peschereccio nell’Adriatico e quest’ultimo è affondato in pochi minuti.

L’imbarcazione si trovava a 11 miglia e mezzo al largo del porto di Ravenna quando si è trovata sulla stessa rotta un mercantile per cause ancora in corso di accertamento.

Tragedia sfiorata nell’Adriatico

Dramma sfiorato nelle acque dell’Adriatico, dove un peschereccio è affondato dopo aver impattato contro una nave mercantile al largo del porto di Ravenna.

Ancora sono in corso gli accertamenti ma fortunatamente non ci sono state vittime, infatti le 5 persone a bordo del “Lugarain” che è affondato in pochi minuti, sono state tratte in salvo da coloro che si trovavano sull’altra imbarcazione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino e l’imbarcazione si trovava di stanza nel porto di Cesenatico, dove i 5 pescatori stavano lavorando.

L’imbarcazione con uno scafo lungo 24 metri si è trovata improvvisamente sulla stessa rotta del “Mika”, un grande mercantile lungo oltre 80 metri che stava rientrando nel porto.

Il bilancio non ha riportato miracolosamente alcuna vittima, solo alcuni feriti che sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Tuttavia si tratta di un principio di ipotermia e alcune lesioni superficiali quindi nessuno è in pericolo di vita, resta comunque il forte shock per il grave incidente.

Il danno più ingente è stato quello relativo alla perdita del peschereccio su cui ogni giorno i pescatori lavoravano.

Le indagini

Le autorità sono state avvisate di quanto accaduto e subito sono giunte sul posto per verificare i danni e controllare se ci fossero vittime.

Tutti i testimoni sono stati ascoltati per chiarire l’esatta dinamica dei fatti ma secondo una prima ricostruzione sembra che il mercantile non avrebbe visto il moto peschereccio poiché era ancora notte e il mare era completamente buio e privo di illuminazioni.

Per soccorrere i naufraghi sono intervenuti anche i mezzi di soccorso della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera, insieme ai mezzi antinquinamento per bonificare l’area.

In merito a questo spiacevole episodio è intervenuto il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli che si è detto felice che le persone cadute in mare siano state soccorse e portate in salvo senza nessuna conseguenza.

“questa è la notizia migliore e voglio mandare personalmente a nome mio e dell’amministrazione un grande abbraccio ai ragazzi coinvolti”.

Nell’area dello scontro è stato attivato il protocollo di sicurezza relativo all’inquinamento delle acque e sono intervenuti i sommozzatori per verificare lo stato dell’imbarcazione affondata.